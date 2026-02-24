Anuncia SEP construcción de 100 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”

Anuncio de creación de Bachilleratos Nacionales "Margarita Maza"

La subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Tania Rodríguez Mora, informó durante la conferencia mañanera de este martes, la construcción de 100 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, siendo el año conmemorativo del personaje histórico y con lo que se abrirán 30 mil lugares adicionales en este nivel educativo.

Rodríguez Mora reveló que el nuevo modelo a cargo de la SEP está diseñado para jóvenes que requieren esquemas flexibles, con formación académica, cultural y deportiva.

La subsecretaria mencionó que durante en el transcurso del año realizarán 252 acciones que permitirán crear casi 80 mil nuevos lugares en Educación Media Superior para fortalecer el acceso al bachillerato y ampliar las oportunidades para quienes hayan abandonado sus estudios, incluso a quienes no concluyeron la secundaria entre los 15 y 17 años, a quienes brindarán acompañamiento para concluir la secundaria y la preparatoria, así como contarán con la Beca Universal Benito Juárez.

Asimismo, Rodríguez Mora presentó el programa“Te Extrañamos en el Salón”, que iniciará en tercer grado de secundaria y en todo el bachillerato, con el objetivo de evitar el abandono escolar y promover el regreso inmediato de quienes hayan dejado la escuela hace dos meses, un mes o incluso 15 días, garantizando condiciones para su permanencia.

Tania Rodríguez indicó que en 2025 se construyeron 44 mil 685 nuevos lugares en bachillerato; que el primer proyecto de este año suma casi 80 mil lugares, y que el nuevo modelo agregará 30 mil más, lo que representa más de 150 mil espacios en año y medio.

La subsecretaria añadió se crearán 330 mil lugares durante el sexenio, mediante la apertura de 40 nuevas universidades Rosario Castellanos, 50 Universidades del Bienestar Benito Juárez y ampliaciones en el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional.

La Crónica de Hoy 2026