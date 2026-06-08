Cae “La Tripa” líder extorsionador y homicida en Morelos

Detenidos "La Tripa" y Sandra "N". (SSPC)

Autoridades detuvieron a Homero “N”, alias “La Tripa”, líder de una célula delictiva generadora de violencia en Morelos, a quien se le relaciona con delitos de homicidio y extorsión.

Se le aseguró un arma corta, dosis de droga, un vehículo y una identificación falsa. También fue detenida Sandra “N”.

Tras una denuncia ciudadana, los agentes de seguridad obtuvieron información sobre los movimientos de Homero “N”, líder de una célula delictiva con presencia en los municipios de Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan, Morelos.

Con la información recabada se implementaron vigilancias fijas y móviles en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, donde los agentes ubicaron a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo. Tras realizar una inspección de seguridad, corroboraron la identidad de Homero “N” y una mujer.

En la acción se aseguró un arma de fuego corta, diversas dosis de marihuana y cristal, una identificación apócrifa y el vehículo en el que se trasladaban.