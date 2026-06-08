Lo que buscan es que haya represión: Sheinbaum ante movilizaciones en la inauguración del Mundial de Fútbol

Claudia Sheinbaum Pardo FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó en que hay grupos de manifestantes que quieren provocar al Gobierno que no necesariamente son maestros que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto ante las movilizaciones que se han anunciado que se van a desarrollar a lo largo del Mundial de Fútbol 2026, en especial en el partido inaugural en la Ciudad de México.

“Lo que están buscando es que antes de la la inauguración del Mundial, la nota internacional sea que el Gobierno de México reprime a maestros. Eso es lo que están buscando, pero eso no lo van a tener”.

La mandataria, también aseguró que la celebración de la inauguración se va a llevar “bien, en paz, tranquila”.

Asimismo, van a esperar el día de hoy, martes y miércoles para ver en que concluyen las resoluciones. Viene el 10 de junio (55.º aniversario de “El Halconazo”), que igualmente es un escenario especial para que tengan lugar las provocaciones, pero Sheinbaum promete emplear los mejores esquemas para garantizar tranquilidad.

“Vamos a esperar y va a haber buena inauguración, está garantizado y también que no va a haber represión”.

El jueves 11 de junio, asimismo, se tiene planeado un evento en el Zócalo capitalino en que se instalará una pantalla enorme para que quien así lo desee pueda disfrutar del partido de México y Sudáfrica. Sin embargo, por el momento el Zócalo se encuentra blindado, a lo que Sheinbaum informó que todos los días se compartirá cualquier cambio en relación al evento.