Roberto Capuano estima una producción de 10 mil unidades de Olinia en 2027

Roberto Capuano Tripp FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Roberto Capuano Tripp, director de Olinia, el primer auto eléctrico de bajo costo producido en México, dio a conocer que lo que sigue para la empresa, después de su presentación el 7 de junio, es la construcción de su plataforma industrial. Se está diseñando que al año tengan una capacidad de producción de 50 mil unidades al año. El proceso va a ir escalando con el paso de cada año y por ello en los seis meses del producción que esperan tener en 2027, se estima que se produzcan alrededor de 10 mil unidades. Asimismo, dentro de tres años, tienen contemplados poder llegar a la meta de 50 mil unidades anuales.

En cuanto a la comercialización y el servicio, se van a utilizar las capacidades del Gobierno, al igual que recursos privados; socios industriales con los que no sólo fabricar, sino también promover comercialmente el servicio post venta, un elemento clave. Todo esto, se encuentra en el proceso de construcción y conforme se den los avances, se van a ir anunciando.

Capuano Tripp también explico que el objetivo de Olinia no es competir con el mercado actual de coches en el país, si no, en su lugar le motivación fue la creación de una nueva categoría que represente una oportunidad para los que no pueden acceder a dicho mercado. “También es importante mencionar que Olinia no es ni una moto, ni un coche y por eso no parece ni moto, ni coche. Es una nueva categoría de movilidad que existe en otras partes del mundo que le llamamos mini movilidad”, aclaró.