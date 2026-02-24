Construcción de puente Rizo de Oro presenta 86% de avance

Construcción del puente Rizo de Oro La Secretaría de Infraestructura señaló que la construcción de puente Rizo de Oro tiene un avance de 86%, obra que beneficiará a 300 mil habitantes de 10 municipios al reducir hasta en una hora el tiempo de traslado, que antes se hacía en pequeñas embarcaciones

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó un avance del 86% en las obras de construcción del Puente Rizo de Oro, en Chiapas, obra que permitirá un ahorro de tiempo hasta por una hora en los traslados, tiempo que tardaban los pobladores en cruzar la presa en pequeñas embarcaciones.

Esta obra de continuidad, la cual contará con un diseño “arco mixto”, beneficiará a 300,000 habitantes de 10 municipios, y conectará a 21 comunidades de la región, entre ellos la Frontera Comalapa.

El diseño de este puente es único en México, consiste en un arco inferior de concreto que soportará la calzada vehicular, mientras que su estructura de acero se elevará desde ese mismo punto, otorgándole estabilidad y un carácter arquitectónico distintivo. Este concepto híbrido convierte al puente en una muestra del potencial técnico de la ingeniería mexicana.

Este proyecto junto con el de La Concordia, inaugurado en agosto de 2024 y ubicado a unos 30 km de distancia, brindará condiciones de tránsito más seguras a lo largo del embalse.

Con una longitud total, de 2.1 kilómetros, de los cuales 405 m corresponden al puente principal y un camino de acceso de 1.7 kilómetros, será el segundo puente, junto con el de La Concordia, sobre las aguas de la presa hidroeléctrica “Dr. Belisario Domínguez” (La Angostura), en el municipio de La Concordia.

La dependencia encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina enfatizó que durante el proceso de construcción se han generado 5,715 empleos directos e indirectos, y en la actualidad, en el lugar trabajan alrededor de 210 personas con el apoyo de 90 equipos de maquinaria especializada.

La estructura cuya inversión es de alrededor de 1,832 millones de pesos, mejorará la conectividad en favor de comunidades como La Concordia, Chicomuselo, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, Socoltenango, El Parral, Nicolás Ruiz, Capitán Luis Ángel Vidal y Tzimol.

Además, cumple rigurosamente con las condiciones establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los protocolos de seguridad laboral supervisados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que garantizan una construcción responsable, segura y sustentable.