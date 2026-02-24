Día de la Bandera en México: 7 datos para conmemorar el lábaro patrio este 24 de febrero

Día de la Bandera de México Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre el significado de este símbolo patrio y para rendir homenaje a todos aquellos que han luchado y sacrificado por la libertad y la soberanía del país.

El Día de la Bandera Nacional Mexicana se conmemora cada 24 de febrero desde la década de los ochenta, estipulada en la ley como uno de los símbolos patrios más importantes de la identidad nacional.

Este símbolo patrio representa el espíritu de unidad, valor y patriotismo, siendo una expresión auténtica de los orígenes de la población y del país, consolidando la identidad independiente y soberana de México.

¿Por qué se celebra el Día de la Bandera de México este 24 de febrero?

En el año que Lázaro Cárdenas del Río llegó a la presidencia, 1934, estableció la conmemoración d ela Bandera Nacional, sin embargo, este día no fue oficial sino hasta 1940, cuando Cárdenas decretó la fecha.

Más adelante, el 24 de febrero de 1984, entró en vigencia la nueva Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, donde se establece en su artículo 10 que cada 24 de febrero se conmemorara la Bandera de México.

De acuerdo con dicho artículo, las autoridades cívicas y medios deberán destinar el día a difundir tanto la historia como el significado de este símbolo patrio.

7 datos para honrar la Bandera de México este 24 de febrero

El día de la Bandera Mexicana es considerado una fecha especial para reflexionar sobre la historia y el significado de uno de los símbolos más representativos y queridos del país, invitándonos a recordar tanto el sacrificio como la valentía de quienes lucharon por la libertad del país que hoy conocemos.

Debido a esto, te contamos algunos de los datos más importantes respecto a este símbolo nacional.

La Independencia de México:

El diseño actual de la bandera se inspira en el estandarte utilizado por el Ejército Trigarante —liderado por Agustín de Iturbide— durante la Guerra de Independencia. Dicho estandarte consistía en tres franjas verticales de igual tamaño en los colores verde, blanco y rojo; cada uno de ellos teniendo un trasfondo que perdura hasta la actualidad:

Verde , que representa la esperanza.

, que representa la esperanza. Blanco , símbolo de la pureza.

, símbolo de la pureza. Rojo, representa y honra la sangre derramada por los héroes nacionales.

Banderas raptadas por Estados Unidos:

Durante el periodo de 1846-1848, cuando el país atravesaba la invasión norteamericana, un nuevo estandarte se alzó como defensa ante los usurpadores, el cual resaltaba por un gorro frigio tricolor sobre el águila —que simboliza la libertad—; mientras que el águila encarna a la nación mexicana.

Esta bandera fue capturada como botín durante la guerra de 1847, siendo devuelta a México hasta el siglo XX.

El segundo estandarte que Estados Unidos tomó como botín y regresó en el siglo mencionado anteriormente, fue la bandera del Batallón de San Blas.

La Bandera dictadora:

En 1854, el estandarte que representó al país fue la Bandera Batallón Permanente de Cazadores de la Guardia de su Alteza Serenísima, creada por el general Antonio López de Santa Anna que retornó al país para gobernarlo.

Sin embargo, este símbolo también expresó la índole dictatorial de su liderazgo al tener inscrita la leyenda “Alteza Serenísima”.

De águila francesa a águila mexicana:

En 1880, el presidente Porifirio Díaz decretó que el águila de la bandera nacional se presentara de frente con las alas desplegadas, un estilo característico de Francia en aquella época.

No obstante, con el estallido de la Revolución Mexicana y teniendo el propósito de exaltar la identidad nacionalista, Venustiano Carranza estipuló el 20 de septiembre de 1916 que el águila se representara de perfil izquierdo, posada sobre un nopal que brota de una roca rodeada de agua, acompañada con adornos de ramas de encino y laurel en la parte de abajo.

Bandera actual:

La Bandera de México como hoy la conocemos tuvo su primera Ley sobre las características y el uso del Escudo, Bandera e Himno Nacional —los máximos símbolos patrios— el 17 de agosto de 1968, fecha en la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La bandera “más bonita” a nivel internacional

En una encuesta realizada en 2008 por parte del portal español 20minutos.es, se dio a conocer que la Bandera de México fue elegida como la bandera más bonita del mundo, con una votación de 901 mil 627 puntos.

Mientra que, en 2011, la bandera nacional mexicana rompió el récord Guiness por el asta más alta de América con una altura de 120 metros.

La bandera de México es más antigua que la bandera italiana

Debido a las franjas que se dividen en los mismos tres colores, varias personas creen que la bandera de México es una reproducción —o tomó inspiración— de la bandera de Italia.

Sin embargo, la bandera nacional mexicana fue diseñada antes que la italiana, además de que posee elementos que la diferencian claramente: el significado de sus colores, las dimensiones de las franjas y el escudo en el centro, que representa la leyenda fundacional de Tenochtitlán.

Este suceso histórico de los orígenes del país son un símbolo de la victoria del sol y la identidad guerrera mexica.