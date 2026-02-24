Morena abre proceso contra Sergio Mayer tras entrar a La Casa de los Famosos

Sergio Mayer, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde La dirigencia nacional de Morena confirmó que inició un procedimiento interno luego de que solicitó licencia como diputado federal para participar en un reality show

La participación de Sergio Mayer, partidista de MORENA, en el reality La Casa de los Famosos no solo lo colocó en el centro de la conversación pública, también abrió un frente dentro de su propio partido, pues confirmaron que se inició un procedimiento interno luego de que el legislador solicitó licencia para integrarse a un proyecto de entretenimiento televisivo.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó que el caso fue enviado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), instancia encargada de revisar la conducta de militantes y representantes del partido. El tema fue abordado durante el Campamento Nacional de Formación Política para Jóvenes, realizado en Acapulco, donde la dirigente evitó emitir opiniones personales.

Morena acusa a Mayer por falta de compromiso con el partido

En declaraciones difundidas en un video, Alcalde explicó que el procedimiento se abrió de oficio y que será la Comisión la que determine si existió alguna falta. De acuerdo con fuentes internas, a Mayer se le señala por una posible falta de congruencia y compromiso con el encargo legislativo, al dejar sus funciones parlamentarias para participar en un programa de televisión.

Permiso para poder participar en LCDLF

El diputado con licencia tramitó su permiso de manera indefinida el pasado 17 de febrero, pocos días después del arranque del segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Tras ello, ingresó al encierro televisivo producido por Telemundo, donde su decisión ha generado cuestionamientos constantes sobre la pertinencia de abandonar temporalmente su labor como servidor público.

Mayer ha defendido su postura al señalar que los realities pueden servir como una plataforma para mostrar valores, principios y la forma en que las personas reaccionan bajo presión. También ha dicho que su participación busca enviar un mensaje positivo a la comunidad latina y fortalecer el vínculo cultural entre México y Estados Unidos.

Previo a su ingreso al programa, el legislador sostuvo que este tipo de formatos permiten que el público observe de manera directa la ética y la moral de quienes participan, al quedar expuesta su conducta en situaciones límite. Según explicó, esa posibilidad de mostrar transparencia fue uno de los factores que lo llevaron a aceptar la invitación.

Comportamiento adecuado de los políticos

En medio del debate, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recordó que un diputado con licencia no pierde su calidad de legislador. También subrayó que las decisiones de los representantes populares deben tomarse con ética, legalidad y responsabilidad, al señalar que los ciudadanos esperan un comportamiento acorde con el cargo público.

La resolución final sobre la situación de Sergio Mayer dentro de Morena quedará en manos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mientras su participación en el reality continúa y el debate político sigue abierto.