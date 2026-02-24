Pensión de por vida en riesgo: SCJN avala que el IMSS pueda suspenderla

¿Por qué se canceló el pago deble a pensionados del IMSS según la SCJN? Especial

Las alarmas se han encendido entre trabajadores y jubilados del Instituto del Seguro Social (IMSS), dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que dicha institución puede suspender de forma definitiva la pensión de por vida en ciertos casos específicos cuando se vulneran requisitos esenciales del sistema de seguridad social.

Por lo tanto, este fallo redefine quiénes pueden conservar ese derecho y bajo qué condiciones.

¿De qué se trata esta nueva resolución de la SCJN?

La resolución, emitida por el Pleno de la Corte, significa que ya no existe un derecho absoluto e incondicional a recibir la pensión de por vida si se incumplen requisitos legales clave.

¿A quién impacta este cambio?

El cambio impacta directamente a miles de trabajadores y pensionados inscritos en el esquema de cuentas individuales del IMSS, un tema que durante años ha sido objeto de controversia jurídica y social. Asimismo impacta a los siguientes usuarios:

Pensionados que ya reciben su pensión de por vida

Algunos pensionados que adquirieron este derecho bajo criterios legales anteriores pueden ver sus pagos suspendidos si el IMSS demuestra que hubo errores en la documentación o en la aplicación de la ley.

Trabajadores que están próximos a pensionarse

La medida introduce un factor de mayor cautela: la revisión previa de requisitos y documentos será más estricta antes de que se formalice una pensión de por vida.

Personas cuyos expedientes tienen inconsistencias

Aquellos con faltantes en sus semanas cotizadas, errores en su historial laboral o inconsistencias de registro serán objeto de revisiones más rigurosas por parte del IMSS, lo que puede impedirles acceder —o conservar— una pensión de por vida.

¿Qué cambió exactamente?

Hasta ahora, muchos trabajadores jubilados daban por hecho que, si cumplían con las semanas cotizadas y requisitos de edad, el IMSS estaba obligado a otorgarles una pensión de por vida. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que eso no siempre es así, especialmente cuando existen circunstancias como:

haber presentado datos falsos o inconsistentes durante el proceso de afiliación o cálculo de semanas cotizadas;

haber cotizado de manera irregular o incompleta al IMSS;

o cuando el derecho se ha obtenido en base a requisitos no actualizados conforme a la ley vigente.

En términos más simples: no basta con una jubilación inicial para garantizar que la pensión se mantenga indefinidamente. Si el IMSS detecta que el derecho fue adquirido con errores formales o con información incorrecta, puede suspender la pensión. Y la Corte avala esa práctica, siempre que se lleve a cabo con respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

¿Qué puedes hacer si te afecta?

Si la pensión te ha sido suspendida o crees que podrías estar en riesgo:

Revisa tu expediente de pensión ante el IMSS.

Consulta con un abogado especialista en seguridad social.

Verifica que tus semanas cotizadas y datos personales estén correctamente registrados.

Solicita orientación en las oficinas del IMSS para aclarar dudas o inconformidades.

Cabe señalar que el fallo no elimina las pensiones de por vida de forma arbitraria; exige que se cumplan los requisitos legales con mayor precisión.