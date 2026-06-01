Rosa Icela hace llamado a la CNTE a privilegiar el diálogo durante su movilización

Marcha de la CNTE inicia con vandalización a la Torre del Bienestar (Rogelio Morales Ponce)

El arranque de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la capital del país como parte de su convocatoria a iniciar una huelga nacional, partieron este lunes desde el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo, dónde lo alrededores fueron blindados por completo y custodiados por elementos de la policía capitalina para impedir su arribo.

Aunque la movilización magisterial anunciada desde la semana pasada comenzó de forma pacífica, sin embargo, un grupo de presuntos miembros del movimiento magisterial realizaron actos vandálicos al llegar a la Torre del Bienestar ubicada sobre Reforma.

Los sujetos armados con tubos, palos y otros instrumentos rompieron los vidrios del edificio impidiendo que las personas que acudían al lugar a realizar trámites cumplieran su propósito.

Ante estos hechos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones