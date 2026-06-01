Profeco va contra la reventa irregular en Stubhub y Viagogo: estas son las medidas que tomará el gobierno con estas boleteras

Boleteras de reventa en batalla legal. StubHub y Viagogo enfrentan sanciones por ofertar entradas antes de que existan preventas o ventas oficiales.

A raíz del auge de las plataformas de reventa de boletos durante los últimos años para eventos masivos, el gobierno de México busca regular la forma en que las boleteras definen sus precios y forma de distribución.

En conferencia matutina, el Procurador General del Consumidor, Iván Escalante, dio seguimiento a los lineamientos para regular la información y publicidad en la venta de boletos para conciertos y eventos deportivos.

Sobre esta línea, hizo referencia sobre un monitoreo realizado durante la venta de boletos para la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, donde hubo una actualización en cuanto a la situación de las boleteras de reventa como Stubhub y Viagogo.

“Se están identificando varias faltas a la Ley Federal de Protección al Consumidor porque entran a la venta especulativa. No solamente revenden boletos que ya están a la venta, sino empiezan a anunciar boletos cuando ni siquiera preventas o ventas oficiales se han realizado”, señaló el procurador.

¿Cuáles son las sanciones que impondrá el gobierno a las plataformas de reventa?

De acuerdo con Escalante, la Profeco comenzó un procedimiento legal con Stubhub y Viagogo por ofertar boletos de forma especulativa.

“Ya se han puesto algunas multas que no podemos adelantar mucho porque continuamos en el litigio, pero los plazos vencen en este mes para las dos boleteras”.

Incluso se contempla la posibilidad de realizar una denuncia penal en contra de ambos proveedores, esto con base en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece las facultades con las que cuenta la Profeco para orientar, informar y promover sistemas que faciliten el acceso a bienes y servicios en condiciones equitativas, así como la de divulgar información útil para las y los consumidores.

En tanto se mantengan activos ambos procedimientos, se recomienda a la población no comprar boletos en estas plataformas, ya que no ofrece garantías a los compradores.