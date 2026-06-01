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El objetivo es fortalecer las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita

UIF y ANAM suscriben convenio para combatir operaciones ilícitas en el comercio exterior

Por Diana Chávez Zea
Contrabando de mercancía

Con el objetivo de robustecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y desarrollo de capacidades institucionales en materia de prevención y combate a conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un Convenio de Colaboración Interinstitucional.

Dicho convenio permitirá establecer las bases de coordinación para el intercambio y consulta de información estratégica que contribuya al ejercicio de las atribuciones de ambas instituciones, al igual que fortalecer las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.

La UIF podrá compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y quienes realizan actividades vulnerables, en términos de la normatividad aplicable, que contribuyan a la detección de riesgos en comercio exterior y a la implementación de medidas preventivas y correctivas.

Asimismo, la ANAM podrá proporcionar información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que contribuyan al desarrollo de las atribuciones de la UIF en materia de inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.

También se contemplan mecanismos de capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y desarrollo de grupos de trabajo especializados, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas y analíticas de ambas instituciones.

De igual forma, se prevé la implementación de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, garantizando en todo momento la confidencialidad, protección de datos personales y observancia de las disposiciones legales aplicables.

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