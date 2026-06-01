UIF y ANAM suscriben convenio para combatir operaciones ilícitas en el comercio exterior

Contrabando de mercancía

Con el objetivo de robustecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y desarrollo de capacidades institucionales en materia de prevención y combate a conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) suscribieron un Convenio de Colaboración Interinstitucional.

Dicho convenio permitirá establecer las bases de coordinación para el intercambio y consulta de información estratégica que contribuya al ejercicio de las atribuciones de ambas instituciones, al igual que fortalecer las acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.

La UIF podrá compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y quienes realizan actividades vulnerables, en términos de la normatividad aplicable, que contribuyan a la detección de riesgos en comercio exterior y a la implementación de medidas preventivas y correctivas.

Asimismo, la ANAM podrá proporcionar información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que contribuyan al desarrollo de las atribuciones de la UIF en materia de inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.

También se contemplan mecanismos de capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y desarrollo de grupos de trabajo especializados, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas y analíticas de ambas instituciones.

De igual forma, se prevé la implementación de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, garantizando en todo momento la confidencialidad, protección de datos personales y observancia de las disposiciones legales aplicables.