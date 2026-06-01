Sheinbaum cuestiona reaparición de Fox y Calderón en respaldo a Maru Campos

. Fox, Calderón y liderazgos panistas cerraron filas con Maru Campos. Foto: Especial

Durante la mañanera de hoy 1 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la reaparición de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón para respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien algunos sectores ya visualizan como posible candidata presidencial en 2030.

Sheinbaum afirmó que el PRI y el PAN son lo mismo, pues durante 36 años representaron a los sectores más ricos y acumularon corrupción. “Está interesante que la derecha mexicana traiga a Fox, cuáles son los nuevos cuadros de la derecha mexicana?, ¿Jorge Romero?, no es Fox”, expresó.

La mandataria también señaló que existe “mucha hipocresía” en el conservadurismo, recordando que Fox y Calderón no han hecho autocrítica de su periodo en el poder y que ahora promueven discursos de “mano dura” y de regresar a la guerra contra el narcotráfico.

Respecto a la investigación por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, Sheinbaum aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) es autónoma y lleva el caso. Subrayó que la gobernadora Maru Campos fue llamada a declarar, pero no está imputada de ningún delito, según lo informado por la propia fiscalía.

Finalmente, la Presidenta destacó que la transformación que encabeza cuenta con amplio respaldo popular y que la mayoría de las y los mexicanos están de acuerdo en defender la soberanía y continuar con el modelo de desarrollo impulsado por su gobierno.