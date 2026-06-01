Llegada de migrantes a México se desplomó por efecto Trump: 1.2 millones en 2024 a 155 mil en 2025

Revolución migratoria Solicitantes de asilo en México, en su mayoría venezolanos, centroamericanos, colombianos y ecuatorianos (EFE)

El año 2025 fue “extraordinario” en México por el vuelco en la política migratoria por el regreso al poder del republicano Donald Trump y su guerra contra los inmigrantes, lo que provocó un desplome de personas, principalmente de América Latina, que tratan de llegar a Estados Unidos a través de territorio mexicano.

En 2024, último año de mandato del demócrata Joe Biden, llegaron 1.2 millones de personas, frente a los 155,000 que llegaron en 2025 de manera irregular, primer año del segundo mandato del republicano Donald Trump, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En la presentación de su Estrategia Nacional 2026-2029 para México, la OIM destacó la “profunda transformación” del contexto migratorio actual en el país por la llegada de Trump, que motivó que más de 160,000 mexicanos regresaran a su país desde Estados Unidos en 2025, tanto de manera voluntaria como forzosa.

Crecen las solicitudes para vivir en México

La OIM destacó que el cruce de migrantes a México por su frontera sur lleva unos años manteniendo “niveles bajos”, mientras que se ha experimentado un crecimiento en las solicitudes de regularización y permanencia en el país por la situación en EU, explicó Elí Abraham Cruz, oficial nacional de Programas y Enlace Político de la OIM.

“Hay una reducción y posterior estabilización de los grupos migratorios tanto en México como en la región”, añadió Abraham Cruz.

Un 46% de las personas migrantes encuestadas en 2025 consideró a México su destino frente a un 24% en 2024, según datos anuales de la OIM.

La mitad de los migrantes en México provienen de Venezuela, con un 50%, seguido de Honduras (12%), Guatemala (10%), Colombia y Ecuador (7% cada uno).

Apuesta por la integración socioeconómica

En la nueva estrategia del organismo internacional se reitera la importancia de “poner en el centro” de las políticas públicas a las personas migrantes, para lo que defienden la necesidad de brindar una atención “integral” más allá de la humanitaria y que se oriente a la integración socioeconómica.

El documento recoge los principales objetivos de la OIM en el trienio 2026-2029 en México, entre los que se encuentran la necesidad de continuar con la asistencia y protección de migrantes, fortalecer las capacidades de respuesta a la movilidad humana vinculada al cambio climático o facilitar vías de migración regular.

Asimismo, en el texto también se mencionan algunos logros del organismo en 2025, como la cifra de más de 90,000 personas beneficiarias de su asistencia o la red de 197 albergues repartidos por todo el territorio.

En su turno de intervención, la directora general de Movilidad Humana y Desarrollo del Gobierno de México, Fátima Ríos, subrayó que la migración presenta “nuevos retos y desafíos” que deben atenderse con una “visión humana”.

En este sentido, la funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resaltó el valor del diálogo con organismos internacionales para cooperar en cuestiones migratorias (con información de EFE).