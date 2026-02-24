Pensión IMSS 2026: ¿Se puede modificar la mensualidad? Si hubo un error en tu mensualidad de la Pensión IMSS, conoce cómo puedes corregirlo (IMSS y Pexels)

Si hubo un error en la mensualidad de tu pensión IMSS, conoce cómo puedes corregirla, qué necesitas y bajo qué motivos se puede cambiar.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) te permite modificar la mensualidad de tu pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma.

¿Por qué motivos legales se puede solicitar un ajuste en tu mensualidad del IMSS?

Si has pensado en modificar el monto de tu pensión IMSS, por estos motivos puedes solicitar la modificación de tu mensualidad:

Si consideras que el monto de la mensualidad es incorrecto.

Si consideras que el cálculo de la pensión que se te otorgó no es el adecuado.

Si ya recibes una pensión y deseas incrementar el monto de tu pensión con el pago de una asignación familiar al incorporar a un nuevo beneficiario (pueden ser hijos, esposa o concubina, padres).

Modificar la cuenta bancaria para recibir el pago de la pensión.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para tramitar la modificación de tu pensión IMSS?

Si cumples con alguno de los anteriores motivos para modificar tu pensión IMSS, aquí te decimos cuáles son los requisitos y documentos que debes presentar para solicitar la modificación.

El principal requisito es ser pensionado y encontrarse vigente en sus derechos, además de acreditar el hecho por el que deseas modificar tu pensión, los cuales pueden estar relacionados con:

Semanas de Cotización

Salario Base de Cotización

Calificación de Riesgos de Trabajo

Porcentaje de Valuación Médica

Inexistencia del Estado de Invalidez

Reingreso al Régimen Obligatorio al Seguro Social (Régimen del Seguro Social 1973)

Fecha de inicio del Estado de Invalidez o de la Incapacidad Permanente para el trabajo

Errores aritméticos o informáticos

entre otros.

Al momento de la solicitud, deberás llevar como documentos la identificación oficial con fotografía y firma, vigente en original y copia.

En caso de solicitar el cambio de cuenta bancaria, además tendrás que presentar un documento expedido por la institución de crédito, en el cual se identifique el número de cuenta y clave bancaria estandarizada (CLABE) a nombre de la persona titular en original y copia.

Con lo anterior, tendrás que presentarte en las ventanillas del Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar que te corresponda en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.