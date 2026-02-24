Píldora anticonceptiva para hombres YCT-529: ¿Cómo funciona y cuáles son sus beneficios?

Método anticonceptivo masculino El primer ensayo clínico de YCT-529 en humanos, píldora anticonceptiva para hombres no hormonal, ha presentado resultados alentadores; marca un avance en la igualdad de salud reproductiva.

Durante siglos, la mujer ha sido considerada como la responsable casi exclusiva de la anticoncepción, pues el sexo femenino es el que suele enfrentar las transiciones reproductivas más visibles en el ciclo de la vida y, debido a ello, han tenido que cargar constantemente con el mito “sólo las mujeres deben preocuparse por la salud reproductiva”.

Sin embargo, este tema compete a ambos sexos, ya que los hombres también pueden experimentar cambios y desequilibrios hormonales durante su desarrollo sexual, además de que la responsabilidad de la anticoncepción es tan suya como de las mujeres, discurso que ha extendido la investigación de métodos anticonceptivos para hombres y la difusión transparente de la salud sexual masculina.

¿Qué es YCT-529, la píldora anticonceptiva masculina, y cómo funciona?

Una buena parte de los anticonceptivos femeninos son hormonales, lo que causa diversos efectos secundarios y, en casos extremos, riesgos potenciales para la vida diaria de la mujer.

Ante esta realidad, el campo médico ha extendido su investigación hacia nuevos métodos anticonceptivos que mejoren la calidad de vida de las mujeres o, en el caso de YCT-529, píldora anticonceptiva masculina, incluyan a los hombres en la responsabilidad anticonceptiva e igualen la salud reproductiva entre ambos sexos.

Esta píldora está diseñada por YourChoice Therapeutics en colaboración con la Universidad de Minnesota, caracterizada por ser una opción no hormonal y oral, cuya función radica en detener la producción de espermatozoides sin interferir con las hormonas del usuario.

“Las investigaciones para desarrollar un anticonceptivo destinado a los hombres ya estaban en desarrollo hace cincuenta años, pero se decidió no continuar, hasta ahora que se realiza el primer ensayo clínico en hombres”, explicó Ariel Vilchis, de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, tras los resultados del primer estudio clínico de esta píldora en la revista Communications Medicine.

Esta píldora anticonceptiva no hormonal para hombres funciona bloqueando específicamente el receptor alfa del ácido retinoico (RAR-α), un derivado de la vitamina A que participa en la producción de espermatozoides.

Al impedir que esta molécula se una a su receptor, se interrumpe la señalización necesaria para que las espermatogonias (una de las primeras etapa del esperma) continúen su proceso de maduración hacia espermatozoides.

YCT-529 presentó un 99% de seguridad en estudios preclínicos

El primer estudio clínico en humanos fue publicado en el artículo “Safety and pharmacokinetics of the non-hormonal male contraceptive YCT-529”, proceso que corresponde todavía a la fase 1 de la investigación completa.

Esta fase fue realizada en 16 hombres voluntarios para evaluar la seguridad, la tolerancia, la farmacocinética y posibles efectos secundarios, entre los que estaban incluidos la frecuencia cardiaca, el deseo sexual y el estado de ánimo; las dosis orales se realizaron en ayunas (únicas de 10, 30, 90 o 180 mg), además de una dosis de 30 mg después de ingerir alimentos para analizar cambios en la absorción.

Los resultados fueron alentadores: YCT-529 no produjo eventos adversos ni alteraciones clínicamente relevantes en los niveles hormonales, siendo bien tolerada por cada uno de los usuarios voluntarios.

De acuerdo con el académico en Medicina, en los estudios previos con animales se encontró una efectividad de entre 96 y 99 por ciento en la prevención de la fertilidad, además de que el efecto fue reversible, pues los autores observaron que la producción de espermatozoides se restableció al suspender el tratamiento.

Beneficios de YCT-529, nuevo anticonceptivo masculino

Los resultados alentadores de la fase 1 respaldaron los beneficios vistos en estudios preliminares de la investigación; entre ellos, los más destacables son:

No contiene hormonas , por lo que no altera la testosterona ni otras hormonas que participan en múltiples procesos fisiológicos.

, por lo que no altera la testosterona ni otras hormonas que participan en múltiples procesos fisiológicos. No se identifican efectos adversos graves.

Es un método reversible, es decir, el usuario recuperará su fertilidad al suspender el consumo de la píldora.

A diferencia de los anticonceptivos femeninos que se implementaron a pesar de los efectos secundarios mostrados en las pruebas de investigaciones, el desarrollo de los anticonceptivos masculinos se detuvo tras identificarse efectos secundarios en los usuarios.

En la actualidad, este riesgo puede ser resuelto gracias al avance médico y tecnológico, acercando así la medicina y la educación sexual a un equilibrio de responsabilidad en la salud reproductiva.