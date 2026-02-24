Pobladores irrumpen en Congreso de Oaxaca y retienen a alcaldesa: ¿Ya la rescataron?

La presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, fue retenida por la fuerza por un grupo de pobladores dentro del Congreso de Oaxaca; sin embargo, ya fue rescatada por autoridades estatales.

¿Qué pasó en el Congreso de Oaxaca?

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero, cuando habitantes del municipio irrumpieron en el recinto legislativo luego de que el Congreso rechazó la solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa.

Tras conocer la decisión, los inconformes confrontaron a la edil, la sacaron entre empujones del lugar y la obligaron a subir a un vehículo con la intención de trasladarla a su comunidad.

Los pobladores acusan a la funcionaria de presuntas irregularidades en el manejo de recursos y falta de obras, inconformidades que se han mantenido durante varios meses.

¿La alcaldesa ya fue rescatada?

La Policía Estatal desplegó un operativo para localizar a la presidenta municipal y logró liberarla horas después.

La edil fue puesta bajo resguardo para garantizar su seguridad, mientras que varias personas fueron detenidas por su presunta participación en la retención y los disturbios.

El caso refleja la tensión política y social que se vive en San Agustín Amatengo, donde un sector de la población continúa exigiendo su destitución, pese a la decisión del Congreso de mantenerla en el cargo.