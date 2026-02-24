Se lanza Innovafest 2026: apoyo a inventores nacionales

Evrard y la fiesta de los innovadores — Marcelo Evrard, secretario de Economía, anunció el lanzamiento de Innovafest 2026, un esquema de apoyo a innovadores e inventores mexicanos.

El Innovafest 2026 contará con cinco ediciones, premios a las mejores ideas y proyectos, así como mentorías y otros apoyos para innovadores e inventores.

El financiamiento se dará a partir de fondos federales y privados, explicó el secretario Ebrard ante empresarios, inventores e inversionistas, “cada vez tenemos más recursos para financiar los premios participa el sector público y el sector privado”.

En este año, el programa se desarrollará en las siguientes ciudades, cuyos polos de desarrollo tienen diferentes vocaciones regionales:

El 2 de mayo, Monterrey, Nuevo León: Polo de innovación en áreas como tecnologías de la información, inteligencia artificial, mecatrónica y biotecnología.

1 de agosto, Querétaro, Querétaro: Clúster de innovación y desarrollo red de sectores estratégicos como automotriz, aeroespacial, salud, plásticos, logísticas y creatividad.

5 de septiembre, Guadalajara, Jalisco: Principal hub tecnológico del Occidente: empresas globales, startups, centros de investigación, universidades y polos de innovación.

7 de noviembre, Mérida, Yucatán: Liderazgo emergente en innovación en el sureste mexicano, clúster sólido de empresas de software y TIC.

5 de diciembre, Cuernavaca, Morelos: Referente nacional en ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, en biotecnología, fármacos, automotriz, energías renovables.

