Semaglutida, una oportunidad para lograr la meta de perder peso

vencer la obesidad Estudio demuestra que el uso de la semaglutida ayuda a la pérdida de peso en personas que viven con obesidad y han tenido problemas para alcanzar su objetivo. Su uso requiere supervisión médica, acompañada de una rutina de ejercicio frecuente y hábitos de alimentación saludable y equilibrada

Para millones de mexicanos que viven con obesidad, hay una oportunidad para que logren alcanzar su meta de la pérdida de peso hasta niveles saludables, con acompañamiento profesional para poder llevar una adecuada rutina de ejercicios de manera frecuente y hábitos alimenticios saludables.

Y es que, con base en un estudio clínico que demostró la pérdida de peso hasta de un 21% en personas adultas que viven con problemas de obesidad, la Comisión Europea aprobó una dosis más efectiva de semaglutida.

La Comisión Europea otorgó la aprobación final para una dosis más alta de 7.2 miligramos de semaglutida para adultos que puedan necesitar apoyo adicional para perder peso en 27 países.

En este sentido, Mike Vivas, director médico senior de Novo Nordisk México, subrayó la enorme posibilidad que esta medida abre para millones de personas que viven con problemas de obesidad, si se toma en cuenta que nuestro país, enfrenta una de las prevalencias más altas de obesidad a nivel mundial, debido a que casi de tres de cada cuatro personas adultas vive con exceso de peso.

En este contexto, subrayó que tal aprobación es especialmente relevante, luego de que ha quedado demostrado con base en evidencia científica internacional, la pérdida de peso sustancial con semaglutida y un perfil de beneficio cardiometabólico consistente.

Esta nueva alternativa terapéutica, dijo, complementada con un acompañamiento profesional, educación y seguimiento, “pudiera lograr una reducción de peso segura, sostenida y con impacto positivo en la salud”, m Mike Vivas.

A su vez, Emil Kongshøj Larsen, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Internacionales en Novo Nordisk, enfatizó que “esta aprobación es otro paso importante para ayudar a las personas que viven con obesidad a alcanzar una pérdida de peso muy significativa... La nueva dosis brinda a los profesionales de la salud aún más flexibilidad para personalizar el tratamiento y ayudar a las personas con obesidad a lograr sus metas de pérdida de peso y salud”.

En cuanto al estudio es importante mencionar que éste se realizó con 1,407 personas y tuvo una duración aproximada de un año y medio. Quienes utilizaron la dosis más alta perdieron, en promedio, cerca de una quinta parte de su peso corporal.

Es importante mencionar que la semaglutida, aprobada como una inyección semanal en seis dosis ayudar con el control de peso, junto con una alimentación saludable y mayor actividad física.

Ello, debido a que este medicamento promueve la pérdida de peso significativa en adultos y niños mayores de 12 años con obesidad o sobrepeso, ya que actúa imitando una hormona intestinal (GLP-1) que reduce el apetito, aumenta la saciedad y desacelera el vaciado estomacal.

El uso de la semaglutida, -bajo prescripción y supervisión médica-, brinda a estos pacientes otra opción para ayudar lograr una mayor pérdida de peso después de haber estado en la dosis de 2.4 miligramos, y ahora se puede recetar una dosis de 7.2 miligramos.

La aprobación significa que los médicos en la Unión Europea ahora pueden recetar la dosis de 7.2 mg como tres inyecciones de 2.4 mg, administradas en una sola sesión, una vez por semana.

En dos estudios clínicos, STEP UP (con 1,407 participantes) y STEP UP T2D (512 participantes), adultos con obesidad, sin y con diabetes tipo 2 respectivamente, que tomaron la dosis de 7.2 mg una vez por semana, junto con cambios en el estilo de vida, perdieron más peso que las personas que recibieron placebo.

Los participantes con obesidad, sin diabetes, que tomaron semaglutida 7.2 mg, registraron 21% de pérdida de peso corporal, cuando todos tomaron la medicina según lo planeado, en comparación con alrededor del 2% de pérdida de peso en quienes tomaron placebo, y alrededor de 1 de cada 3 personas perdió 25% o más de su peso corporal.

La composición corporal mejoró, con la mayoría (84%) de la pérdida de peso con semaglutida 7.2 mg proveniente de masa grasa, con pruebas que mostraron preservación de la función muscular.

Los efectos secundarios más comunes fueron náuseas, diarrea, vómito con un 24.8% y disestesia con 22.9%, aunque estos eventos fueron usualmente leves a moderados y temporales.