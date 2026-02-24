“Te tengo ubicado”: el audio de El Mencho amenazando a policías que volvió a viralizarse tras su muerte

Duelo de narcocorridos en el CJNG sobre el sucesor de El Mencho: ‘El RR’ vs ‘El Jardinero’ Algunos narcocorridos podrían indicar quién será el sucesor de El Mencho en el CJNG (EFE y Unsplash)

En los días posteriores al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un audio que llevaba años circulando entre investigadores y en redes sociales ha cobrado una nueva relevancia. Se trata de una grabación telefónica en la que el capo amenaza directamente a un mando de la policía para detener operativos, un registro que no solo expone su autoridad criminal, sino también el nivel de intimidación y control que ejercía sobre fuerzas de seguridad locales durante su auge.

La grabación resurgió con fuerza tras la confirmación de su muerte, ocurrida en un operativo de las fuerzas armadas mexicanas en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026, y ofrece un vistazo crudo de cómo se relacionaba este capo con las autoridades, más allá de los enfrentamientos armados que caracterizaron su historia criminal.

¿Qué decía específicamente la amenaza del audio?

La llamada, atribuida a El Mencho y difundida originalmente en años anteriores, aproximadamente en 2016 o 2023, muestra una llamada telefónica con un mando policial identificado como “Delta Uno”.

En el intercambio se escucha la voz firme y desafiante de Oseguera Cervantes, que no duda en identificarse y luego emitir órdenes y advertencias:

Se presenta con tono autoritario diciendo “Soy Mencho, güey”, una frase que denota familiaridad con el interlocutor, pero también un ejercicio de poder.

Exige que el mando policial “relaje” a sus tropas y retire sus elementos de las zonas donde el CJNG operaba, apuntando directamente a interferir con las acciones de seguridad.

Mencho: “Delta uno”.

Policía: “Ey... ¿Quién habla?”.

Mencho: “Mira bien, hijo de tu put* madre Soy Mencho, güey”.

Policía: “¿Cómo?”.

Mencho: “Relaja a tu put* gente. Soy Mencho, güey. Relaja tus put*s partidas si no te voy a partir tu madre a ti y a toda tu bola de perros. Te tengo identificados 30 güeyes. Hasta a tus put*s perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves?”.

Policía: “Ya está señor, ahorita los bajo”.

Lanza amenazas explícitas sobre posibles represalias si sus exigencias no eran atendidas, con frases que reflejan control de información y vigilancia sobre identificaciones de agentes.

El diálogo, aunque lleno de insultos y un lenguaje amenazante, revela una estrategia de presión psicológica que iba más allá de la violencia física directa y que buscaba limitar la acción de autoridades sin necesariamente recurrir a la confrontación armada inmediata.

El hecho de que El Mencho hablara directamente con un jefe policial y que este respondiera con una actitud complaciente, según las transcripciones publicadas, vuelve a exponer los vínculos que esta célula delictiva mantenía con autoridades.

Hoy, con la muerte de El Mencho y su legado en disputa, este audio se vuelve una pieza más del rompecabezas para explicar cómo un capo logró imponer su ley, literalmente, por teléfono.