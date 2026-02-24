Vacuna contra el sarampión: ¿Qué es la dosis cero y quién se la debe aplicar?

Vacuna contra el sarampión ¿Qué es la dosis cero y quiénes se la debe aplicar? (J Guadalupe Pérez)

Continúa la vacunación contra el sarampión en México, conoce a qué es y a quiénes se les deberá aplicar la dosis cero.

Entre enero de 2025 y febrero de 2026 se han aplicado más de 18 millones de vacunas contra el sarampión, según lo informado por la Secretaría de Salud.

No obstante, las autoridades hicieron un llamado a quienes aún no se han vacunado y pertenezcan a uno de los grupos prioritarios para hacerlo. Entre estos grupos se encuentran los menores que necesitan la dosis cero de la vacuna contra el sarampión.

¿Qué es la dosis cero de la vacuna contra el sarampión?

La dosis cero de la vacuna contra el sarampión es una medida de prevención, la cual se aplica en zonas con brotes activos de esta enfermedad con el objetivo de evitar que los bebés menores de 11 meses se contagien.

¿Quiénes deben aplicarse la dosis cero este 2026?

La dosis cero de la vacuna contra el sarampión se les administra a todos los niños de 6 a 11 meses de edad que se encuentren en una zona con casos activos de esta enfermedad.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a quienes se les aplique la dosis cero, se les deberá administrar la vacuna SR (Doble viral).

¿La dosis cero sustituye la vacuna de los 12 meses?

Cabe señalar que la dosis cero no sustituye el esquema de vacunación, por lo que posteriormente a esta aplicación, cuando el menor cumpla los 12 meses le tendrás que aplicar la primera dosis de SRP y a los 18 meses de edad la segunda para completar el esquema.

Si la dosis cero fue administrada cuando el menor tenía 11 meses, deberá haber transcurrido mínimo el intervalo de un mes para aplicar la primera dosis de los 12 meses del esquema de vacunación.

Requisitos y dónde acudir para solicitar la dosis cero en México

Para conocer dónde podrás aplicarle a tu bebé la dosis cero de la vacuna contra el sarampión, podrás consultarlo en la plataforma “¿Dónde me vacuno?” del Gobierno de México, o bien marcando al 079.

Asimismo, para que el menor pueda recibir la vacuna contra el sarampión no se necesita mayores requisitos que llevar la cartilla de vacunación y contar con la edad antes mencionada.