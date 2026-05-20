Operativo Enjambre: cae alcalde de Atlatlahucan, exedil de Yecapixtla y van por presidente de Cuautla

Detenidos Funcionarios detenidos en Morelos. (SSPC)

Fueron detenidos Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, así como el expresidente municipal de Yecapixtla, Morelos.

Asimismo, autoridades mantienen acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que esta detención tiene que ver con la estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos.