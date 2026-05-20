Asaltan a periodista Fernando Vargas durante transmisión en vivo: así lo bajaron de su auto en Morelos

Fernando Vargas Periodista mexicano fue asaltado mientras realizaba una transmisión en vivo; el atacante lo despojó de cartera y teléfono a punta de pistola.

La inseguridad de México nuevamente quedó captada en cámara cuando la transmisión en vivo del periodista y analista de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Fernando Vargas, fue abruptamente interrumpida por asaltantes que abrieron el automóvil y lo obligaron a descender.

El hecho ocurrió el martes 19 de mayo y fue presenciado por televidentes del programa Activo Deportes, emisión en la que Vargas participaba para hablar sobre los playoffs de la liga femenil.

Asaltan a periodista mexicano en Morelos: ¿cómo fue el robo contra Fernando Vargas?

Durante una transmisión en vivo que el periodista realizó con el programa televisivo Activo Deportes, reconocido medio enfocado en la historia y análisis del deporte en Querétaro, Fernando Vargas fue interrumpido por asaltantes que abrieron la puerta del auto estacionado y, a punta de pistola, lo obligaron a bajar del vehículo.

Momentos antes, Vargas se había resguardado en su automóvil por la lluvia del martes y aprovechó el punto quieto de una gasolinería en Morelos. Sin embargo, un hombre se aproximó al reportero y cortó cartucho para intimidarlo.

Asaltan a periodista mexicano en plena transmisión en vivo mientras estaba en su auto 🚙. Fue en Morelos @LNBPoficial pic.twitter.com/8iRiUSXB8q — Carlos Barron (@barroncarlo) May 20, 2026

A pesar de que el shock era perceptible en el rostro y movimientos del periodista, Vargas se desenvolvió con moderación durante el asalto, pidiendo a sus atacantes mantener la calma antes de desaparecer de la toma.

En el video, que ahora circula por redes sociales, se logran distinguir dos voces distintas pertenecientes a los agresores. Mientras uno de ellos dice “Bájese, por favor”, la voz del otro asaltante ordena al periodistas “Irse a la verg*”, tras obtener la billetera, teléfono y automóvil de Vargas.

Desde el estudio, el conductor de Activo Deportes reaccionó con preocupación ante el suceso, expresando “no puede ser” ante la situación presenciada.

¿Quiénes fueron los agresores que asaltaron al periodista Fernando Vargas?

A pesar del agresivo asalto, Fernando Vargas no sufrió daños físicos y, momentos después del ataque, fue atendido por elementos de la Guardia Nacional que le auxiliaron para comunicarse con familia y amistades para rectificar su bienestar.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los atacantes que asaltaron al periodista Vargas en Morelos, sin embargo, uno de ellos fue captado por la cámara de la transmisión en vivo que cursaba durante el atraco.

De acuerdo con la imagen obtenida de la grabación, el hombre portaba una camiseta de los Lakers y, a pesar de que su rostro no logra apreciarse completamente, su apariencia ha sido difundida en redes sociales con el objetivo de conocer su identidad y reportarlo a las autoridades.