Apagón masivo hoy 25 de febrero 2026: colonias y municipios afectados por cortes de luz de la CFE

Mega apagón este 25 de febrero Especial

Este miércoles 25 de febrero de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que se efectuarán apagones masivos programados en diversas regiones del país, con interrupciones en el suministro de energía eléctrica que afectarán hogares, negocios y servicios básicos. La medida, que ha generado preocupación entre usuarios, es parte de trabajos de mantenimiento y mejora de infraestructura eléctrica, según la propia empresa estatal.

Aunque estos cortes son planeados y no se tratan de fallas imprevistas, la extensión y la cantidad de colonias y municipios involucrados elevan las alarmas entre la población, especialmente en zonas urbanas y rurales que dependen del servicio para actividades cotidianas, educativas y productivas.

Regiones y horarios confirmados donde habrá cortes de luz

La CFE ha detallado que los cortes estarán localizados en varias entidades del país a lo largo del día. En algunos municipios, la interrupción será prolongada y en otros, escalonada:

En Culiacán , Sinaloa, funcionarios informaron que once comunidades experimentarán cortes en dos bloques: de 09:00 a 14:00 horas y de 09:00 a 13:00 horas , con varios sectores, como Tacuichamona, Walamito, Estancia de los García y Estancia de Abajo , entre otros.

, Sinaloa, funcionarios informaron que experimentarán cortes en dos bloques: de , con varios sectores, como , entre otros. En La Paz, Baja California Sur, la interrupción está programada de 12:00 a 15:00 horas en colonias como El Triunfo, San Pedro, Los Planes, La Ventana y El Sargento.

Estos cortes no se limitan a unas pocas horas: en varios casos se extenderán a lo largo de buena parte de la jornada, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones para minimizar afectaciones en sus actividades.

¿Por qué habrá apagones este 25 de febrero?

La razón detrás de estos apagones no es una falla técnica repentina, sino trabajos programados en la red de distribución eléctrica. La CFE ha detallado que son labores de mantenimiento, actualización y reforzamiento de infraestructura, necesarias para mejorar la calidad y continuidad del servicio en el largo plazo.

Este tipo de interrupciones se hacen cuando algunas estructuras de la red requieren atención técnica para evitar fallas más profundas en el futuro y para proteger tanto al personal técnico como a la infraestructura, según han explicado voceros de la empresa.

¿Qué tienes que hacer ante este apagón masivo?

De acuerdo con la información oficial emitida por la propia CFE, las recomendaciones para todos los usuarios son las siguientes:

Desconectar equipos sensibles como computadoras, refrigeradores y aparatos electrónicos para evitar daños por fluctuaciones.

como computadoras, refrigeradores y aparatos electrónicos para evitar daños por fluctuaciones. Mantener linternas, baterías y cargadores portátiles a la mano.

Llenar recipientes con agua para uso básico, por si alguna bomba o sistema de distribución depende de energía.

Ante dudas o reportes, la CFE recuerda que el canal de atención es la línea 071, disponible las 24 horas.

La empresa insiste en que estas interrupciones son temporales y buscan fortalecer la red para minimizar fallas no programadas en el futuro.