Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: ¿Cuál es la fecha límite de registro? A finales de febrero concluirá el registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026; conoce todos los detalles (@apoyosbienestar)

A finales de febrero concluirá el registro de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026. Conoce de cuánto es el monto, los requisitos y cómo podrás registrarte.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro abrió un periodo de registro para este 2026 y tendrás como fecha límite para registrarte hasta el viernes 27 de febrero.

Por lo que, si aún no la has hecho, aquí te decimos cómo hacerlo y cuánto podrás recibir bimestralmente.

¿Quiénes pueden registrarse para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en febrero?

Podrán registrarse a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro aquellos jóvenes universitarios de modalidad escolarizada en alguna escuela que esté clasificada como prioritaria o susceptible de atención y que hayan concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria.

También podrán registrarse a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro quienes comprueben tener bajos ingresos económicos y no sean mayores de 30 años.

Asimismo, quienes ya cuenten con una cuenta activa en el sistema, solo deberán actualizar su información en su ficha escolar y proceder con la solicitud.

¿Cómo registrarse en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026?

Para registrarte en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos:

Para iniciar el registro, tendrás que ingresar a la página de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en “SUBES” con tu CURP y contraseña .

con tu y . Tendrás que actualizar tu perfil y ficha escolar.

y ficha escolar. Seleccionar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en el apartado “Solicitar beca” .

. Llenar el cuestionario y aceptar la carta protesta, así como confirmarla.

y aceptar la carta protesta, así como confirmarla. Finalmente, tendrás que descargar tu acuse y conservar el folio que te arroje.

¿Cuándo salen los resultados de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026?

Como tal, no existe una fecha para la publicación de resultados de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, ya que el proceso de registro va por etapas, culminando en la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

No obstante, el Gobierno de México ha informado que una vez que la documentación sea validada, se procederá con la entrega de tarjetas durante noviembre y diciembre para quienes hayan resultado seleccionados.

Por lo que deberás estar al pendiente de los medios de comunicación oficiales de Programas para el Bienestar para conocer el estatus de tu registro.

¿De cuánto es el monto de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Quienes completen el registro de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, este 2026, recibirán de manera bimestral el monto de $5,800 pesos durante los cinco bimestres del ciclo escolar.

Por lo que, si resultas seleccionado, es importante que acudas a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, ya que ahí se realizarán todos los pagos de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.