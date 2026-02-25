¿Cómo acceder a una vivienda del Bienestar? Novedades tras la entrega en Oaxaca

Vivienda para el Bienestar: registro, requisitos y módulos Ya se abrió la convocatoria para la tercera etapa del programa Vivienda para el Bienestar; conoce lo que necesitas para ser beneficiario. (Pexels y Vivienda Bienestar)

Durante la “Mañanera del Pueblo” de este miércoles 25 de febrero, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, encabezó desde San Jacinto Amilpas un anuncio que mezcla felicidad social con un fuerte debate público: la entrega de las primeras viviendas del programa “Viviendas del Bienestar” en Oaxaca, una acción que promete beneficiar a cientos de familias que durante décadas han luchado por acceder a una casa digna.

Este acto representó no solo la materialización de un programa federal, sino también una reafirmación del compromiso del Gobierno de México con el combate al rezago habitacional en las comunidades más vulnerables del país, principalmente en el sureste mexicano.

¿De qué trata el anuncio de Octavio Romero Oropeza?

Romero Oropeza confirmó oficialmente la entrega de 32 viviendas ya terminadas del programa “Viviendas del Bienestar”, en lo que es solo la primera fase de un proyecto de mayor alcance. Estas casas forman parte de un complejo habitacional en construcción donde, en total, 160 viviendas continúan en proceso para ser entregadas en los próximos meses.

De acuerdo con las autoridades, estas viviendas representan un avance tangible en la estrategia nacional para abatir el rezago de vivienda digna, beneficiando a familias que tradicionalmente han enfrentado barreras para acceder a créditos o apoyos habitacionales.

Octavio Romero Oropeza y Salomón Jara en la entrega de Viviendas del Bienestar Especial

¿Qué significa esta entrega?

La operación forma parte de un esfuerzo mucho más amplio del instituto para atender el déficit habitacional en México, especialmente en zonas con mayor marginación y menor acceso a financiamiento tradicional. Este programa convive con otras acciones federales orientadas a la vivienda, como la contratación de más de 259 mil viviendas bajo construcción en todo el país y la proyección de edificación de millones de viviendas a lo largo del sexenio.

La primera entrega en Oaxaca no solo cumple con un compromiso social, sino que también estima consolidar más del 80% de la meta sexenal en esta entidad, sumando a las más de 11 mil viviendas que se proyectan construir este año y en los siguientes.

¿Cómo y dónde registrarte?

Si resides en un polígono prioritario de atención y cumples con los criterios de elegibilidad y requisitos, podrás acudir al módulo correspondiente en la fecha y horario indicados en la convocatoria.

¿Qué documentos debo presentar?

Deberás presentar en original y copia, la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar. Comprobante de domicilio: Con vigencia no mayor a tres meses. CURP

¿Cuáles son los requisitos principales para Viviendas del Bienestar?

Para participar en el prerregistro, es necesario:

Completar el formato digital con información verídica

Proporcionar datos personales y del hogar

No contar con seguridad social ni tener acceso a créditos de vivienda institucional, ya que el programa está enfocado en personas sin este tipo de financiamiento.

¿Qué hacer si resultas seleccionado o seleccionada?

Se te contactará vía telefónica para programar una visita domiciliaria. Si no te localizamos, no te preocupes, haremos un segundo intento.

En esta visita se recabará información adicional y deberás entregar documentación complementaria que se te indicará con anticipación.

La entrega de casas ha sido celebrada por muchas familias beneficiadas, quienes ven en este programa una oportunidad para construir un patrimonio propio.