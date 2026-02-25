Declaración anual SAT 2026: ¿Quiénes están obligados a presentarla en marzo? (Imagen generada con IA)

La declaración anual es considerada una de las obligaciones fiscales más relevantes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y este 2026 millones de contribuyentes deberán presentar su informe fiscal correspondiente al ejercicio 2025.

Te compartimos quiénes deberán realizar el ejercicio fiscal durante el mes de marzo y qué gastos puedes deducir.

Declaración anual SAT 2026: Contribuyentes que deberán presentar su informe fiscal en marzo

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante todo el mes de marzo será obligatorio presentar la declaración anual para las personas morales inscritas en los siguientes regímenes:

Régimen General

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Régimen de los Coordenados

Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras

De acuerdo con el SAT, las personas físicas deberán realizar el trámite fiscal durante el mes de abril.

¿Quiénes son las personas morales ante el SAT?

Una persona moral es un ente creado por un grupo de personas físicas que, mediante un acto jurídico, se constituye para realizar un fin lícito, ya sea con o sin fines de lucro. No tiene existencia física como un individuo, pero la ley le otorga personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.

En otras palabras, la persona moral es una figura que permite dar forma legal a empresas, asociaciones y organismos. Esta figura brinda un marco legal para la gestión de recursos, la protección del patrimonio de los socios y la formalización de las actividades económicas.

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con la declaración anual ante el SAT?

No presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio 2025 puede traer multas económicas que van de 1,810 a 22,400 pesos por obligación no declarada; por hacerlo fuera de plazo o no atender requerimientos, los contribuyentes deberán pagar de 1,810 a 44,790 pesos; y de 18,360 a 36,740 pesos por no presentarla por medios electrónicos cuando es obligatorio, de acuerdo con El Informador.