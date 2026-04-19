Funcionarios de la Embajada de EU y de la Fiscalía de Chihuahua mueren en accidente en carretera

La madrugada de este domingo se registró un incidente en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, cuando le vehículo en el que se transportaban 2 oficiales de la Embajada estadounidense y 2 integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, incluido el director de la corporación, se volcó por un barranco.

De acuerdo con informes, los cuatro funcionarios regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el sur del estado.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que el vehículo lideraba un convoy de cinco unidades y, aparentemente, derrapó y cayó por un barranco.

La presencia de los funcionarios estadounidenses se debía a que realizaban labores de entrenamiento, asesoramiento y cursos en el intercambio habitual, según dio a conocer el fiscal.

El embajador de Estado Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el suceso y colocó el siguiente mensaje en su cuenta de X:

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente.”