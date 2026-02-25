Diputados avalan vigencia de un siglo a ley, y rechazan dar dos días de descanso a 20 millones de trabajadores; ganan empresas con reforma laboral

CDMX — En una nueva estrategia legislativa, Morena en la Cámara de Diputados lideró el debate para aprobar la reforma de reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas y un día de descanso a la semana, con lo que esto último se extiende la vigencia de ley de más de un siglo de regular, a través de la Constitución en su Apartado del artículo 123, el tiempo libre de los trabajadores mexicanos que actualmente son 20 millones en el sector formal.

Con 411 votos a favor y 58 en contra, el pleno camaral dio luz verde tal cual al dictamen que derivó de la minuta del Senado de la reforma laboral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum.