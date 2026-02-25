Foto de El Mencho cuando era joven: imagen del primer arresto de Nemesio Oseguera Cervantes (CEEBC - DEA)

Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los actores más relevantes en la historia del narcotráfico, llevó su carrera durante mucho tiempo en el misterio y el silencio, viviendo desde su juventud en bajo perfil y brindando muy pocas pistas, no solo sobre su paradero, sino también sobre su propia imagen. Tras su abatimiento el pasado 22 de febrero por fuerzas de seguridad federales, el rostro adulto de Nemesio Oseguera continuaba siendo un verdadero misterio.

Entre los cinco retratos que autoridades norteamericanas tenían en su poder —y que se difundieron en múltiples países como parte de la búsqueda exhaustiva por el gobierno de Estados Unidos, que acusaba a El Mencho como uno de los principales responsables de la producción y tráfico de drogas dirigido a territorio estadounidense—, se colocó en el primer puesto de los criminales más buscados por la DEA. Se ofrecían más de 15 millones de dólares a quien brindara información que condujera a su captura.

El Mencho de joven: retrato del primer arresto

Nemesio Oseguera Cervantes nació en julio de 1966 en el municipio de Aguililla, Michoacán, e inició su carrera en el narcotráfico desde muy joven. Aunque no se tienen registros de su infancia, El Mencho tiene un gesto de su rostro capturado por autoridades estadounidenses cuando fue detenido por el delito de conspiración para distribuir heroína en California.

Estas fotografías, tomadas entre el 14 de mayo de 1986 y el 29 de junio de 1989, fueron capturadas por el Departamento de Policía de San Francisco cuando ‘El Mencho’ era parte del Cártel del Milenio, filas a las que se unió desde temprana edad.

Foto de El Mencho cuando era joven: imagen del primer arresto de Nemesio Oseguera Cervantes ( Departamento de Policía de San Francisco)

Tras el arresto, fechado entre el 6 y 29 de junio de 1989, las fotos fueron tomadas cuando El Mencho fue condenado y posteriormente deportado a territorio mexicano. Desde ese momento comenzó su identificación y búsqueda como uno de los líderes de los cárteles con mayor poder.

Autoridades confirman cuerpo de Nemesio Oseguera abatido tras operativo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la confirmación de la identidad del cuerpo de “El Mencho”, abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco.

Tras el abatimiento, el cuerpo sin vida de El Mencho fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para realizar los trabajos de identificación, mismo que, de acuerdo con las autoridades, confirmó la muerte de Oseguera Cervantes, quien fue líder y creador del Cártel Jalisco Nueva Generación.