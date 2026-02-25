Leyes secundarias darán certeza a la reforma laboral de 40 horas con “diálogo tripartito”

CDMX — Con la creación de las leyes secundarias que regulen la reforma a la Constitución en materia laboral se impulsará protección a los generadores del empleo formal en México que se concentran en los sectores más productivos, entre ellos las medianas, pequeñas y micro empresas, indicó el legislador morenista Pedro Haces Barba, coordinador de los diputados guinda.

“No se trata de cargar el costo sólo a las empresas ni sólo a los trabajadores, sino de compartir entre ambos las grandes responsabilidades que México necesita”, aseguró el diputado.

El legislador fue el primero en fijar la postura de Morena en favor del dictamen, que impulsa la innovación tecnológica y fortalezcan el diálogo tripartito.

El líder parlamentario indicó que esta reforma atiende un mandato contemporáneo de que el trabajo permita vivir, cuidar y convivir, así como no enfermar ni agotar a quienes sostienen la economía de México.

Pedro Haces destacó que esta reforma es un gran acierto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien con “gran visión” impulsa mejorar la vida de las trabajadoras y de los trabajadores mexicanos.

“Esta es una reforma que es parte de una etapa de grandes cambios en el mundo laboral, porque se recupera el poder adquisitivo del salario mínimo. En la Cuarta Transformación se han se impulsaron reformas para trabajadores de plataformas, la ley silla, la retribución salarial a quienes sólo reciben propinas, la democracia sindical, y hoy estamos cumpliendo con el pueblo de México, con la reducción de la jornada laboral, que es un logro más de este gobierno del pueblo”, destacó el diputado.

El líder parlamentario enfatizó que el dictamen a discusión hace tres transformaciones esenciales: Fija por primera vez el límite semanal explícito de 40 horas. Antes sólo había límites diarios y un día de descanso, pero no un máximo semanal claro.

Se evita, aseveró, la acumulación excesiva de horas extra dentro de la semana laboral, y se da certeza jurídica a trabajadoras y trabajadores sobre cuánto se puede exigir en jornada ordinaria.

También se refuerza el derecho al descanso con goce de salario íntegro. “Queda plenamente establecido que ese día de descanso no puede implicar pérdida de ingreso. Descanso y salario no se contraponen, son parte de la dignidad del mismo trabajo”.

Explicó que el trabajo extraordinario, por primera vez en la Constitución, se prohíbe para menores de 18 años, protegiendo su salud y su desarrollo integral.

“En el artículo cuarto transitorio se prohíbe expresamente que la reducción de la jornada se traduzca en reducción de sueldos, salarios o prestaciones. La persona trabajadora no debe pagar el costo de la transición. El sentido de esta reforma es que con menos horas conserve o mejore su nivel de ingreso y su calidad de vida”, reiteró.

Pedro Haces admitió que la reforma puede generar impactos, pero “son manejables” y se pueden mitigar con una buena legislación secundaria, porque los trabajadores tendrán más ingreso disponible y más tiempo libre para el consumo de bienes y servicios.

Indicó que la jornada laboral es razonable, porque reduce los costos ocultos: menos accidentes de trabajo, menos incapacidades por enfermedad, menos rotación, menos errores que obligan a rehacer procesos.

Tercero, la reforma está pensada para ir de la mano con reformas complementarias o la legislación secundaria, que deberá fijar esquemas de flexibilidad regulada en la distribución de la jornada, considerando la realidad de cada sector.

Haces Barba reconoció que México hoy es uno de los países que más horas trabaja y uno de los que menos produce por hora. Y esta reforma corrige ese modelo agotado. Menos horas, mejor descanso y mayor productividad por hora trabajada.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que el objetivo de la reforma constitucional es permitir que la vida productiva del país sea una conjunción “entre derechos y condiciones de desarrollo. Y en su exposición cuestionó a la oposición de quienes dijo que carecen de propuestas de avanzada para beneficiar a la sociedad.

“Desde la oposición no se garantiza esa prosperidad. En los dos últimos gobiernos, el anterior y el actual, se alcanzó justicia social, justicia salarial, y justicia educativa. Aquí tenemos el humanismo mexicano. Es el que nos permite tener estas posiciones que armonizan a la sociedad mexicana y eso es lo que vamos a seguir haciendo, no tengan ninguna duda”, dijo Godoy.

En tantp, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, expusol que esta reforma fue construida con las voces de trabajadores, de empleadores, garantizando el derecho al descanso y protegiendo a su vez la productividad de las empresas.

“Este dictamen llegó a este Pleno con una aprobación por unanimidad. Participamos en esta profunda transformación del mundo laboral en beneficio de las y los trabajadores”.Es de reconocer el derecho de la persona trabajadora a la libertad sobre su tiempo, para que ello sea quien decida cómo invertirlo y dotarle de dignidad. Para que cada trabajador decida en su completa libertad qué hacer con su tiempo, pero siempre desde la posición de la igualdad, y con la Constitución en la mano hoy sabe cuál es el valor de su tiempo y de su trabajo”, dijo.

Tras el debate, los diputados de MC votaron en cpntra de la reforma en lo particular.

