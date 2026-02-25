Menos senadores, adiós a los pluris y al PREP: estos son los 10 puntos de la reforma electoral del Gobierno

Claudia Sheinbaum La propuesta busca hacer más eficientes los procesos electorales, bajando sus costos y poniendo más regulaciones a los partidos.

Después de varias semanas de anticipación la presidenta Claudia Sheinbaum presentó junto a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la Reforma Electoral que propondrá próximamente para su aprobación legislativa. De acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo, se tomaron en cuenta las voces tanto de la ciudadanía como de la oposición para poder presentar los 10 puntos.

Claudia Sheinbaum presenta la Reforma Electoral

Uno de los aspectos principales de esta reforma, es buscar la desaparición de las y los diputados plurinominales, con el objetivo de tener una representación más real y orgánica. De esta forma, quienes integren las cámaras de diputados y senadores deberán ser candidatas y candidatos elegidos mediante el voto, eliminando así las “pluris”

Además, se estarán reduciendo tanto los gastos como la presencia de la propaganda política durante las campañas. Todas las instituciones involucradas, incluyendo al INE y Tribunales Electorales, estarán recibiendo una reducción de 25% en el presupuesto. Además, las y los consejeros del INE tendrán una reducción de sueldo para no ganar más que la presidenta. También, se reducirán los tiempos para radio y televisión de los spots políticos de 48 a 35 minutos diarios como máximo.

Con el objetivo de incremental la democracia participativa, se estará integrando el uso de voto electrónico tanto en elecciones municipales como federal.

Los 10 puntos de la Reforma Electoral