Obesidad, enfermedad crónica, recurrente, pero que es tratable

Obesidad, enfermedad crónica que es tratable Especialistas señalaron la importancia de ver a la obesidad como una enfermedad crónica, tratable, de origen multifactorial que requiere atención multidisciplinaria

Debido a que hasta un 75% de la población adulta en México vive con problemas de obesidad, se debe entender que, es un problema de salud multifactorial que requiere un abordaje multidisciplinario.

En conferencia de prensa, especialistas advirtieron la necesidad de que estos pacientes comprendan que no es su culpa vivir con esta condición y que su adecuado tratamiento requiere ayuda de un profesional de la salud.

El doctor Fernando Pérez Galaz, cirujano gastrobariatra y Cofundador de la organización civil ObesidadEs enfatizó que la primer barrera que se debe derribar es el estigma y dejar de señalar a las personas que viven con obesidad, como que es culpa de ellas o ellas la situación que están viviendo.

El juicio del círculo cercano

“A estas personas la parte que más les duele es el juicio de su círculo cercano: pareja, familia, amigos, incluso en los servicios de salud, quienes parecen dejar de lado la empatía, comprensión y solidaridad”., cuando se trata de un tema que no tiene que ver con “echarle ganas. El paciente tiene que atreverse a pedir ayuda”.

La obesidad es una condición que va ocurriendo a lo largo de la vida y no se va a resolver con dejar de comer, o llevar una dieta por determinado tiempo.

En este sentido, el doctor Iñaki Villanueva, director Médico del Área de Obesidad en Lilly México, insistió en que, debido a que la obesidad debe ser tratada como una enfermedad crónica y progresiva, pero que es tratable, “y no se reduce a un tema de falta de voluntad de estos pacientes”.

" Hay que acercarse a un profesional de la salud, para atender este problema que impacta la vida de millones de personas, en México el 75% de la población adulta vive con esta enfermedad".

Hasta 10 años en atender está enfermedad

A su vez, la doctora Emma Chávez Manzanera, coordinadora de la Clínica de Obesidad, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), resaltó que en muchos de los casos, llegan a pasar de 8 a 10 años, para que una persona que vive con obesidad se atienda con un médico, y hasta en un 60% tiene que ver con cuestiones genéticas.

Para su adecuado abordaje, indicó que aún falta mucha educación en los profesionales de la salud, “pero también en el entorno familiar, el trabajo y hasta en la mercadotecnia, porque vivimos en un ambiente obesogénico que tiene impacto directo en estos pacientes y hace complejo el tratamiento de esta enfermedad”.

Checar el Índice de Masa Corporal

Recordó que un adecuado tratamiento requiere, primero un diagnóstico, a partir del Índice de Masa Corporal (IMC), apoyo nutrimental, salud mental, atención física y en los casos que sea necesaria incluso la cirugía bariátrica.

Asimismo, recordó que el tratamiento debe ser de largo plazo, subrayó, al ser una enfermedad crónica, “muchas veces se da un tratamiento de seis meses o un año, y la enfermedad regresa, debido a que no hay una continuidad.

En este sentido, el doctor Fernando Pérez Galaz, resaltó que el organismo tiene un mecanismo de defensa, que prácticamente lo lleva a recuperar el peso perdido, lo que la gente llama “efecto rebote”, de ahí la importancia de mantenerse en supervisión médica a esta enfermedad crónica.

Insistió en la importancia en que estos pacientes dejen de lado estigmas de que " es su culpa", " que no le echan ganas", " que están fallando", porque" cuando una persona tiene interiorizados esos estigmas se va a complicar más su tratamiento para alcanzar el objetivo de lograr la pérdida de peso.

La importancia de atender a tiempo esta condición, dijo, se debe a que hasta un 30% de quienes viven con obesidad tienen algún trastorno de la conducta alimentaria y hasta un 80% de las personas aún no han sido diagnosticadas y en consecuencia no están en tratamiento, al tiempo que subrayó que las metas para la pérdida de peso son individuales, ya que cada organismo reacciona de manera diferente y bajar pocos kilos o incluso estancarse o llegar a recuperar un poco de peso es parte normal del tratamiento, “Lo importante es que la gente no se dé por vencido y sigan adelante en su tratamiento”.