Plan Michoacán capacita a más de 7 mil estudiantes en Inteligencia Artificial

Plan Michoacán capacita estudiantes en IA Como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, más de 7,000 estudiantes de bachillerato -56% son mujeres-, adquieren habilidades digitales con el primer curso en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial para aprender desarrollo de software e IA

Como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, el pasado martes 24 del mes en curso, iniciaron los primeros cursos de capacitación en Inteligencia Artificial para jóvenes estudiantes de nivel bachillerato.

De un total de 7,153 jóvenes inscritos, es importante destacar que el 56%, equivalentes a 4,005 estudiantes fueron mujeres, lo cual demuestra el importante avance de la participación de las mujeres en los sectores estratégicos de alta especialización tecnológica.

Durante cinco meses los estudiantes podrán aprender Inteligencia Artificial, pensamiento matemático, desarrollo de software, infraestructura y soporte técnico.

Los cursos iniciaron de manera simultánea y en línea en 10 municipios de Michoacán: Jiquilpan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán, Tacámbaro, La Piedad, Morelia, Hidalgo y Uruapan.

Es importante resaltar que Michoacán, es el único estado de la República en el cual se abrió espacio para estudiantes de bachillerato como resultado de un esfuerzo conjunto del gobierno estatal, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Merino; el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, así como el Instituto de Educación Media Superior y Superior.

Con estas acciones, el Gobierno de México muestra su compromiso con la educación, la soberanía tecnológica, la empleabilidad, la formación de talento mexicano y sobre todo su compromiso con el pueblo de Michoacán.