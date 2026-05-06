INDEP anuncia programas para liquidar las deudas de mujeres productoras y pequeños productores

Mónica Fernández Balboa FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Mónica Fernández Balboa, directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), dio a conocer que se encontró que del 2023 al 2025, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero, había reducido sus actividades. Igualmente hallaron evidencia de conductas indebidas como la extorción, garantías mal constituidas o inexistentes, concentración en algunos cuantos abogados de la Cartera judicializada y el vencimiento de garantías. Por ello, y como instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzaron un análisis con el objetivo de atender de manera definitiva el asunto de los deudores.

Ante esto y con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se creó el “Programa Volver a Crecer, Mujeres Productoras” con el fin de atender a las mujeres productoras que tienen créditos que no han podido pagar. La iniciativa a va a beneficiar a 13,400 mujeres, de las cuales la mayoría se encuentra en cartera vencida ya que tuvieron muchos problemas, e incluso en ocasiones fueron usadas como prestanombres para sacar los créditos.

El programa va a funcionar de dos maneras; en primer lugar se encuentran 11,761 productoras con un crédito menor a $397,551.9 y se empleara la opción de liberación total del adeudo. Por el otro lado, para las 1,639 mujeres que tienen una deuda que va desde un peso más al monto mencionado, o que no supere los 10 millones de pesos, aplicará el esquema de descuento del 30 por ciento y una restructuración del 70 por ciento del remanente.

La iniciativa no tiene costo alguno y se han instalado 43 centros de atención en todo el país.

Otro de los apoyos que anuncio la directora del INDEP es Volver a Crecer, Pequeños Productores. La iniciativa consiste en darles una nueva oportunidad a los pequeños productores para que puedan recuperar su capacidad productiva, al mismo tiempo que se le da el paso a una etapa de mayor estabilidad y desarrollo, para ellos, sus familias y su comunidad. La iniciativa comenzará a aplicarse en junio del año presente.

El apoyo también aplicará dos opciones, con la diferencia de que se apoyará a un número mayor, es decir a 46,567 personas. La liberación total del esquema considera a 29,299 pequeños productores que cuentan con una deuda menor a 247,966.3 pesos. Muchos de estos clientes no solo están en impago, ya que además tienen procesos judiciales en contra de ellos, por lo con esta medida, adicionalmente, se concluirá cualquier juicio que tengan en su contra.

Mientras que en el esquema del descuento del 30 por ciento hay 17,268 pequeños productores con un crédito igual o mayor a 247,966.3 pesos, pero menor a 10 millones. El esquema aplica igual que para las mujeres productoras.

Los Beneficios del programa, a parte de la liquidación de la deuda, incluye la entrega de una Carta de finiquito amplio de sus créditos con la FNDL que acredite la inexistencia de adeudos, desistimiento de la acción legal por finiquito de pago, liberación de las garantías, actualización de buro de crédito y la oportunidad de poder beneficiarse de nuevos créditos.

El siguiente paso es que se publiquen las bases y los reglamentos en el Diario Oficial de la Federación. “Een ese momento se hace un corte al sistema bancario de la financiera y ese saldo es con el que van a entrar y van a poder acreditar a cada uno de los beneficiados”, concluyó Mónica Fernández.