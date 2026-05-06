Simulacro Nacional 2026: así se llevó a cabo este miércoles 6 de mayo

Simulacro Nacional Protección Civil llevó a cabo el Simulacro Nacional este miércoles 6 de mayo (Crisanta Espinosa Aguilar)

El primer Simulacro Nacional se realizó este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas Con participación de las 32 entidades federativas, se llevó a cabo el ejercicio de protección civil en centros laborales y escolares para concientizar a la población sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo como esta.

¿Qué pasó en el Simulacro Nacional 2026 este 6 de mayo?

Tal como lo anunció el Gobierno Federal y autoridades locales, las alertas sísmicas de las calles sonaron con su tono habitual para advertir a la población de un terremoto, aunque algunas personas reportaron que algunas cerca de su localidad.

Mensaje en los celulares Así aparecieron en los dispositivos móviles la alerta de simulacro nacional de este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

Además, a diferencia del sismo ocurrido este pasado lunes 4 de mayo, llegó a los teléfonos celulares una alerta con la leyenda “Eso es un simulacro” para aclarar a la población que no se trataba de un sismo real. En días pasados, esta alerta no se activó en la mayoría de los dispositivos móviles debido al mantenimiento que estaba recibiendo el sistema.

También, participaron los servicios de transporte público como el Metro y Metrobús, mostrando señales de simulacro en las pantallas para