Crece la venta de vehículos ligeros en México un 4.8% durante los primeros cuatro meses del año

Venta de vehículos ligeros en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó un avance de los resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) donde se brinda información sobre la venta de vehículos ligeros en México en el primer cuatrimestre de 2026.

De acuerdo a los datos presentados únicamente durante el pasado mes de abril las ventas crecieron un 8.6 por ciento en comparación con lo registrado el mismo mes pero de 2025.

El acumulado de los primeros cuatro meses del año 2026 presenta un crecimiento del 4.8 por ciento con 500 512 unidades vendidas, en comparación con las 477 409 unidades comercializadas en 2025.

Igualmente se presenta la información de las ventas de los últimos 10 años, donde destaca 2026 como el año con el mayor número de unidades vendidas; en 2016 se tuvo un registro de 466 965 vendidas; 2022 fue el año en esta década con menores ventas presentando cifras de 336 841 unidades; a partir de entonces se observa un crecimiento teniendo a 2023 con 412 736 unidades; 2024 con 468 490 unidades; y 2025 con 468 490 unidades.

Para la difusión del RAIAVL, se dispone de la autorización de las 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), así como de 8 empresas no afiliadas, para publicar información de cada una de las 43 marcas que producen y/o comercializan unidades vehiculares en México.