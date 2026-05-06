Incumple senador Enrique Inzunza, no acudirá a la Permanente; no permitiré “espectáculo indigno”a la oposición, esgrime

Enrique Inzunza, es acusado por EE.UU de vínculos con el cartel de Sinaloa por lo cual pidió su extradición. (Daniel Augusto)

En medio de la solicitud de extradición de Estados Unidos por las acusaciones que tiene en su contra por presunto narcotráfico, el senador Enrique Inzunza incumplió su promesa de acudir a la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles como se había comprometido hace cuatro días.

Inzunza, quien no se ha mostrado físicamente en públicos desde se difundió públicamente las imputaciones en su contra provenientes de Estados Unidos que lo vinculan con presuntas actividades de narcotráfico, tráfico de armas y nexos con “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa, esgrimió su ausencia al acusar una estrategia para evitar que la oposición convierta el recinto legislativo en un “espectáculo indigno”.

Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente.



La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 6, 2026

A través de sus redes sociales a las que ha recurrido desde entonces, el legislador de Morena recalcó que no dará pie a que “personeros de la derecha conservadora” utilicen el caso como bandera política dentro del Senado de la República, al considerar que ese tipo de confrontaciones desvirtúan el carácter institucional del Poder Legislativo.

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, expresó.

En su mensaje, el senador originario de Badiraguato, Sinaloa, buscó reforzar su cercanía con su estado de origen, al afirmar que permanecerá en esa entidad “a ras de suelo y con la frente en alto”, acompañado del pueblo.

La declaración apunta a una estrategia de contención política local, en medio de un contexto delicado por las acusaciones internacionales.

Inzunza es el único de los implicados que ostentaban un cargo público, en no solicitar licencia al cargo y se mantiene en el anonimato su ubicación desde el pasado miércoles cuando desapareció del Senado tan proto se difundieron los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y 9 implicados más entre ellos el propio Inzunza, por vínculos con carteles del narcotráfico lo que llevó a ese país a solicitar su aprehensión en México y posterior extradición.