Sheinbaum llama “trasnochados” a los panistas que arropan a Ayuso en su visita a México

Polémica visita La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, posa sonriente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este miércoles que la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda afectar a la normalización de la relación bilateral entre los dos países, normalizadas tras los gestos de acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez y del propio rey Felipe VI con la las autoridades mexicanas.

“¿Ella por venir a México va a minar una relación diplomática?. Pues no creo, no. Yo no le veo tanta importancia”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

De hecho, la presidenta se mostró más molesta con la derecha mexicana que arropó a Ayuso.

“Imagínense. Hay una alianza de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los motivos del viaje a México de la dirigente madrileña, al considerar que los opositores mexicanos “piensan que eso les va a dar legitimidad aquí”.

Sheinbaum también criticó posturas atribuidas a Ayuso, especialmente en torno a la figura de Hernán Cortés y las políticas sociales.

“¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. Pues si están medio trasnochados, ¿no?”, señaló.

Crítica a panistas sin nombrarlos

Sheinbaum no mencionó por nombre a los dirigentes del PAN que acompañaron a la dirigente ultraconservadora española, pero sí lanzó frases directas contra los que presumieron fotos con Ayuso, en referencia a los gobernadores Teresa Jiménez (Aguascalientes), Mauricio Kuri (Querétaro), Diego Sinhue (Guanajuato), Mauricio Vila (Yucatán) y Maru Campos (Chihuahua), así como a la titular de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega.

“¿Quién la trajo? ¿Por qué andan presumiendo alcaldes, alcaldesas y gobernadores de la oposición fotos con ella? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que piensan como ella.”

“La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene derecho a hablar. México es libre. Pero lo que llama la atención son todos los que lo apoyan. O apoyan esa visión en México”, criticó.

“La visita exhibe ‘quién es quién’ dentro de la oposición mexicana y deja en claro qué proyecto de país defienden quienes la invitaron y hoy presumen reuniones y fotografías con ella.”

Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, participó este lunes en un acto en Frontón de México, donde se representa el musical ‘Malinche’, de Nacho Cano, en el que se rindió homenaje a figuras como Isabel la Católica y Hernán Cortés, tras la cancelación del que tenía previsto con el mismo motivo en la Catedral de la Ciudad de México.

La mandataria mexicana remarcó que, aunque Díaz Ayuso es una de las representantes de la derecha española, México es un país abierto, por lo que “tiene derecho a venir a México. México es libre. Nadie debe oponerse a que ella venga”, pero subrayó que ello no excluye el debate público sobre sus posiciones.

“Eso no quiere decir que no haya debate sobre lo que dice. Pero nosotros no le cerramos la puerta a nadie”, agregó.

La visita de Díaz Ayuso a México, quien recorrerá varios estados del país, ha generado reacciones encontradas en el ámbito político, en un contexto de polarización entre el oficialismo y sectores opositores, así como de debate sobre la relación histórica entre México y España.