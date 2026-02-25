Reformas a la Ley Federal del Trabajo dan certeza jurídica a la labor artística: Geovanna Bañuelos

. .

La reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del arte, la actuación y la música representa una ampliación en el reconocimiento de derechos para quienes ejercen habilidades artísticas, creativas e interpretativas indispensables para la ejecución de su trabajo, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos.

Previo a la aprobación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social destacó que las modificaciones a la ley amplían el reconocimiento a las personas trabajadoras del arte, la actuación y la música, incorporando una definición más incluyente y acorde con la realidad actual.

“Se reconoce expresamente a quienes ejercen habilidades artísticas, creativas e interpretativas indispensables para la ejecución de su trabajo: actrices y actores, cantantes, instrumentistas, coreógrafas y coreógrafos, intérpretes de danza, artistas circenses, escenógrafas y escenógrafos, fotógrafas y fotógrafos, cineastas, compositoras y compositores, entre muchas otras disciplinas que forman parte de la cadena de valor cultural”, detalló.

La reforma también fortalece la claridad sobre las modalidades de contratación —por obra, por tiempo determinado o indeterminado—, actualiza disposiciones sobre salario y condiciones laborales, y armoniza el lenguaje con criterios de inclusión y técnica legislativa.

“Se trata de brindar certeza jurídica, combatir la informalidad y reconocer que la labor artística es trabajo, y como tal debe ser protegido”, explicó la legisladora por Zacatecas.

Además, Geovanna Bañuelos resaltó que esta reforma es congruente con los compromisos internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así como con el Objetivo 8 de la Agenda 2030, que convoca a promover el trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo.

“Garantizar condiciones laborales dignas a quienes crean cultura no sólo beneficia a las personas trabajadoras del arte; fortalece a la industria cultural, impulsa el desarrollo económico y consolida el tejido social”, aseveró.

La senadora enfatizó que cuando una persona artista cuenta con estabilidad laboral, puede crear con mayor libertad y, si tiene certeza jurídica, puede concentrarse en perfeccionar su oficio. Por ello, detalló que los cambios en la ley establecen que cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, las y los empleadores estarán obligados a proporcionar lugares de trabajo adecuados para el ejercicio de sus actividades y, en su caso, camerinos cómodos, higiénicos y seguros, así como los recursos materiales necesarios para desempeñar su labor.

Finalmente, recordó que en los últimos siete años se ha legislado en favor del reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, del campo, de plataformas digitales, el trabajo a distancia, más días de descanso, la ley silla, la transparencia sindical, la ampliación del catálogo de enfermedades, y la histórica reforma constitucional de la reducción de la jornada laboral.

“Hoy, seguimos haciendo historia en esta revolución laboral a favor de quienes mantienen vivas todas las expresiones y manifestaciones creativas de nuestro México”, concluyó.