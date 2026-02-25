Se reporta aumento de hasta 4 por ciento de llegada de turistas a hoteles

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que los principales 20 centros turísticos del país reportaron un crecimiento de entre el 3 y 4 por ciento en la llegada de turistas a hoteles durante las primeras siete semanas del 2026, presentan un crecimiento de entre el 3 y 4 por ciento en la llegada de turistas a hoteles.
“Nuestros destinos están operando con normalidad y el turismo continúa creciendo con confianza. Somos un país que ofrece experiencias únicas con calidad y hospitalidad”, expresó Rodríguez Zamora.
De acuerdo con los datos reportados por la dependencia, Jalisco reportó antes del domingo 22 de febrero un 61 por ciento de ocupación para la entidad, y un 92 por ciento en el destino de Puerto Vallarta.
Las cifras de llegada de turistas al estado de Oaxaca demostraron estabilidad a inicios del año, ya que en el mes de enero reportó un crecimiento del 6.6 por ciento a comparación del mismo mes de 2025.
En ese sentido, la Sectur confirmó que las cifras evidencian que existe confianza de los viajeros que arriban a los diversos destinos de México.
La Crónica de Hoy 2026