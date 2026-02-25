Se reporta aumento de hasta 4 por ciento de llegada de turistas a hoteles

Aumento de turismo en México

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que los principales 20 centros turísticos del país reportaron un crecimiento de entre el 3 y 4 por ciento en la llegada de turistas a hoteles durante las primeras siete semanas del 2026, presentan un crecimiento de entre el 3 y 4 por ciento en la llegada de turistas a hoteles.

“Nuestros destinos están operando con normalidad y el turismo continúa creciendo con confianza. Somos un país que ofrece experiencias únicas con calidad y hospitalidad”, expresó Rodríguez Zamora.

De acuerdo con los datos reportados por la dependencia, Jalisco reportó antes del domingo 22 de febrero un 61 por ciento de ocupación para la entidad, y un 92 por ciento en el destino de Puerto Vallarta.

Las cifras de llegada de turistas al estado de Oaxaca demostraron estabilidad a inicios del año, ya que en el mes de enero reportó un crecimiento del 6.6 por ciento a comparación del mismo mes de 2025.

En ese sentido, la Sectur confirmó que las cifras evidencian que existe confianza de los viajeros que arriban a los diversos destinos de México.

