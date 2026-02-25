Sheinbaum asegura que el Mundial 2026 sigue en pie

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Mundial de la Copa del Mundo 2026 se mantiene firme en territorio nacional y que existen las garantías necesarias para su correcta organización, pese al contexto de violencia que atraviesan diversas regiones del país, incluido Jalisco, una de las sedes del torneo.

Durante su mensaje, la mandataria compartió el comunicado emitido por la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA, en el que ambas instancias reiteran su compromiso y disposición para participar en el desarrollo del evento mundialista en México. “No hay problema, hay confianza”, afirmó Sheinbaum, al destacar el respaldo de los organizadores y participantes.

La presidenta subrayó que el Mundial 2026 será una oportunidad clave para impulsar la economía nacional y fortalecer el sector turístico. “Va a ser un buen año, vamos a impulsar la economía y el mundial nos va a dar mucho turismo”, expresó, al destacar los beneficios que traerá la justa deportiva para el país.

Finalmente, Sheinbaum Pardo reiteró que existen “todas las garantías” para que el evento se lleve a cabo con seguridad, al tiempo que aseguró que su gobierno trabaja de manera permanente para fortalecer la estrategia de seguridad en las distintas regiones, con el objetivo de ofrecer tranquilidad tanto a visitantes nacionales como internacionales.