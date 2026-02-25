Sheinbaum explica cómo funcionará la representación proporcional en su propuesta de reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó los alcances de la representación proporcional incluida en su propuesta de reforma electoral, con el objetivo de fortalecer la pluralidad política y asegurar que todos los actores compitan directamente por el respaldo ciudadano.

Sheinbaum detalló que se mantendrán los 500 diputados federales, de los cuales 300 continuarán siendo electos por mayoría relativa en cada distrito electoral, mientras que los 200 restantes se asignarán de acuerdo con la proporción de votos obtenida por cada partido político a nivel nacional. Subrayó que este esquema busca reflejar con mayor fidelidad la diversidad política del país.

En cuanto al método de asignación, la mandataria explicó que una parte de los escaños se distribuirá entre los partidos que obtengan el segundo, tercer o cuarto lugar, dependiendo de la fórmula correspondiente, mientras que la otra mitad se definirá mediante listas que también serán sometidas a votación. Con ello, afirmó, todos los candidatos deberán salir a territorio a buscar el voto ciudadano.

Sheinbaum enfatizó que la reforma no pretende favorecer a un solo partido ni alterar de manera radical la conformación del Congreso. “No se quiere un solo partido. No se trata de grandes cambios en la estructura, sino de eliminar las listas cerradas y garantizar que todos los aspirantes se presenten ante la ciudadanía y busquen directamente su respaldo”, señaló.

Finalmente, la presidenta sostuvo que, aun si la reforma no es aprobada por el Senado, no lo considerará un fracaso. Aseguró que su compromiso es cumplir con lo planteado en sus 100 puntos de gobierno y que, en caso de rechazo, será una consecuencia política que quedará a consideración de la ciudadanía en las urnas. “No es derrota, es sencillamente una consecuencia política”, concluyó.