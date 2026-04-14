Plan B de Sheinbaum ya es constitucional; lo avalan 18 congresos locales

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce acercamientos con el Gobierno de España a unos días de su viaje a Barcelona (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

El Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaun ya es constitucional. El senado emitió la declaratoria de Constitucionalidad del llamado Plan B en materia electoral que limita el número de regidores y sueldo de funcionarios electorales.Con la aprobación de 19 congresos estatales, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo anunció que esta reforma que contempla ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, ya es constitucionalLos congresos locales que ya la aprobaron son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca.De igual manera Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.Esta reforma dejó fuera las disposiciones en materia de revocación de mandato, que habrían permitido a la presidenta Claudia Sheinbaum adelantar ese mecanismo para 2027 con lo que planeaban meter a la mandataria en el proceso electoral del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.La reforma contempla ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, en los presupuestos de los congresos locales, así como el establecimiento de límites a las remuneraciones de funcionarios electorales, en apego a los principios de austeridad, paridad de género e igualdad sustantiva.Entre los principales cambios, se establece que los ayuntamientos tendrán un límite de hasta 15 regidurías, las cuales deberán ser electas bajo los principios de paridad de género vertical y horizontal, así como con perspectiva de género e igualdad sustantiva.También se fija que el presupuesto de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente, fortaleciendo la disciplina y racionalidad en el ejercicio del gasto público.