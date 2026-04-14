PVEM y PT descartan a Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas; senador seguirá proceso en Morena

Los partidos Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) descartaron postular al senador Saúl Monreal Ávila como candidato a la gobernatura de Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027, al tiempo que el legislador reiteró que continuará participando en el proceso interno de Morena.

Ambas fuerzas políticas, que forman parte de la coalición oficialista a nivel nacional, dejaron claro que no contemplan impulsar la candidatura de Monreal en caso de que Morena no lo elija como su abanderado. Con ello, se cierra la posibilidad de que el senador busque la gubernatura bajo otras siglas aliadas.

En este contexto, Saúl Monreal afirmó que respetará los tiempos y mecanismos internos de Morena para la definición de su candidato, confiando en que podrá competir dentro de ese proceso. El legislador ha manifestado en diversas ocasiones su interés por gobernar Zacatecas, estado que actualmente es encabezado por su hermano, el también morenista David Monreal.

La decisión del PVEM y el PT refleja una estrategia de disciplina política dentro de la alianza, en la que se busca evitar divisiones o candidaturas alternas que puedan fragmentar el voto en la contienda estatal. Analistas consideran que este tipo de posturas también envían un mensaje de respaldo a los procesos internos de Morena, partido que encabeza la coalición.

No obstante, el escenario político en Zacatecas se mantiene abierto. Morena aún no define a su candidato o candidata, y se espera que en los próximos meses se intensifiquen las negociaciones y posicionamientos entre los distintos aspirantes.

La figura de Saúl Monreal ha generado atención tanto por su trayectoria política como por su pertenencia a una de las familias con mayor presencia en la política zacatecana. Sin embargo, su eventual candidatura también ha sido objeto de debate en torno a temas como la concentración de poder y la continuidad de grupos políticos en el estado.

Por su parte, dirigentes del PVEM y del PT reiteraron que, más allá de aspiraciones individuales, su prioridad es mantener la unidad del bloque y garantizar condiciones para que la coalición oficialista conserve el gobierno estatal en 2027.

En ese sentido, no se descarta que ambos partidos respalden al perfil que finalmente resulte ganador del proceso interno de Morena, en línea con los acuerdos que se definan a nivel nacional.

El proceso electoral en Zacatecas será uno de los más observados en 2027, debido a su relevancia política y a la competencia entre fuerzas partidistas que buscan consolidar o recuperar espacios de poder. Por ahora, la ruta de Saúl Monreal parece depender exclusivamente de lo que ocurra dentro de Morena, sin margen para alternativas en otros partidos aliados.