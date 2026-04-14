La Conagua se alista para enfrentar la temporada de lluvias y huracanes

Centro Regional de Atención de Emergencias (CRAE) 01 “El Cristo”, de la Comisión Nacimiento del Agua (Conagua) en Tlalnepantla

El Centro Regional de Atención de Emergencias (CRAE) 01 “El Cristo”, de la Comisión Nacimiento del Agua (Conagua) en Tlalnepantla se declara listo para enfrentar la próxima temporada de huracanes que podría llegar al país en el mes de mayo.

Los CRAE son entidades pertenecientes a la Conagua equipadas para resguardar el equipamiento especial de diversas características y capacidades que sirven para enfrentar emergencias hidrometeorológicas. Actualmente existen 21 Centros en todo el país con un inventario total de 1440 equipos y una plantilla de 706 brigadistas calificados para su manejo.

Entre la maquinaria que compone este equipamiento destacan bombas de todas la capacidades, camiones especiales para rescate, plantas potabilizadoras, torres de iluminación, plantas, generadoras, pipas tradicionales y todo terreno, y una serie de equipamiento especial para la atención de emergencias. Debido a la especialización y peso de esta maquinaria, la dependencia también hace uso de grúas especiales para poder instalarlas en los sitios de emergencia, ya que incluso, en casos de grandes siniestros, es necesario trasladar equipamiento de una entidad de la República a otra.

Centro Regional de Atención de Emergencias (CRAE) 01 “El Cristo”, de la Comisión Nacimiento del Agua (Conagua) en Tlalnepantla

El Ingeniero Leonardo González Neri, Gerente de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias de la dependencia, destaca que el equipo con el que cuenta la Conagua para hacer frente a siniestros no lo tiene ninguna otra dependencia civil o militar; es proveniente de origen estadounidense, alemán, checoslovaco, etc.

Los CRAE no solo están preparados para atender situaciones de emergencia, sino que realizan acciones preventivas antes de que llegue la temporada de huracanes; actualmente se realizan operativos de desazolve en redes de drenaje en Hidalgo, Sonora, Sinaloa y Morelos con la finalidad de que no se generen inundaciones una vez que comiencen las lluvias.

“Esta es una de las bondades de esta dependencia: durante todo el año, no necesariamente tenemos que esperar la emergencia, estamos trabajando desde antes con estados y municipios, a través de convenios”, destaca González Neri.

Tan sólo en 2025 se realizaron 136 operativos de emergencia en 21 estados, donde se implementaron acciones como desalojo y agua y distribución de agua potable. El Gerente de Protección a la Infraestructura, señala que dicha instancia no esperan a que llegue la temporada de lluvias o las emergencias para actuar, sino que se preparan durante el resto del año con convenios municipales para realizar este tipo de operativos preventivos.

Mediante la atención de los CRAE, la Conagua ha brindado atención en situaciones de emergencia como las inundaciones que azotaron el año pasado en Veracruz, los huracanes Otis y Jonh en Acapulco, y la presencia de dos frentes fríos en Tabasco durante 2020, donde brigadistas acudieron con el equipamiento a apoyar en acciones de rescate, desalojo de muebles en viviendas, liberación de lodo, limpieza, traslado de la población, brigadas médicas, medicamentos y alimentación.

“Nuestro objetivo es salvaguardar la vida y la integridad de la población y atenderlos en lo que está en las posibilidades de esta instancia”, remarca el ingeniero Leonardo.

Ingeniero Leonardo González Neri

Entre otras de las capacidades con las que cuentan los CRAE, está el apoyo a la agricultura con la distribución de agua en distritos de riego, ya que también cuentan con equipo especializado para reutilizar el agua; igualmente, realizan operativos para coadyuvar con otras instancias del Sistema Nacional de Protección Civil, como Salud o Bienestar llevando brigadas médicas, medicamentos y alimentos en zonas de difícil acceso, donde vehículos normales no pueden acceder. Por ello, se destaca que la Conagua, mediante los Centros Regionales de Atención de Emergencias, siempre participa de manera general para apoyo de toda la población.