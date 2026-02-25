Tarjetón Digital IMSS 2026: requisitos y guía para tramitarlo Conoce cómo podrás tramitar el Tarjetón Digital IMSS para jubilados y cuáles son los requisitos (IMSS)

Con el objetivo de facilitar los trámites para los jubilados y personas activas, el IMSS ha puesto a su disposición el Tarjetón Digital. Conoce qué es, cuáles trámites puedes realizar con él y cuáles son sus requisitos.

Como parte de la digitalización de algunos trámites y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ahora los derechohabientes, ya sean trabajadores activos o jubilados, pueden consultar su información laboral y de pagos.

¿Cuál es y para qué sirve el Tarjetón Digital del IMSS?

El Tarjetón Digital IMSS es una plataforma mediante la cual los pensionados y trabajadores activos de esta institución médica pueden consultar diferente información, como su salario, comprobantes de pago, así como datos personales, o bien actualizarlos.

El Tarjetón Digital IMSS sirve para agilizar ciertos trámites desde tu celular o computadora, evitando que tengas que acudir a las ventanillas de tu clínica familiar.

Requisitos para tramitar el Tarjetón Digital IMSS: ¿Qué datos necesitas?

Para poder tramitar tu Tarjetón Digital IMSS necesitas principalmente ser derechohabiente de esta institución, así como:

Correo electrónico personal

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Fecha de Ingreso IMSS

Matrícula o número de Seguridad Social

Entidad de procedencia

Con estos datos podrás registrarte en la plataforma Tarjetón Digital del IMSS y comenzar a consultar tu información sin tener que acudir a alguna clínica.

¿Cómo se tramita el Tarjetón Digital del IMSS?

Una vez que tengas a la mano la anterior información, podrás comenzar con el registro del Tarjetón Digital IMSS y aquí te decimos cuáles son los pasos a seguir:

Ingresar a la página oficial del Tarjetón Digital IMSS

del Tarjetón Digital IMSS Seleccionar la opción de “Registro de nuevo usuario”

Elegir tu delegación de procedencia y llenar los datos de matrícula, CURP , fecha de ingreso IMSS, correo personal

, IMSS, Asegurarte de que esté seleccionada la opción “Nuevo Registro”

Crear una contraseña y confirmarla

y confirmarla Dar clic en “Guardar”

Siguiendo esos pasos, a partir de ese momento podrás ingresar a la plataforma Tarjetón Digital IMSS cuando lo desees.

¿Cuáles son los otros trámites que puedes realizar digitalmente del IMSS?

Además del Tarjetón Digital IMSS, también puedes ingresar a la App IMSS Digital, la cual también te permite otros trámites sin tener que acudir a alguna clínica.

Entre los trámites que puedes realizar en línea a través de la App IMSS Digital se encuentran: