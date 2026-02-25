Tarjetón Digital IMSS 2026: requisitos y guía para tramitarlo

Con el objetivo de facilitar los trámites para los jubilados y personas activas, el IMSS ha puesto a su disposición el Tarjetón Digital. Conoce qué es, cuáles trámites puedes realizar con él y cuáles son sus requisitos.
Como parte de la digitalización de algunos trámites y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ahora los derechohabientes, ya sean trabajadores activos o jubilados, pueden consultar su información laboral y de pagos.
¿Cuál es y para qué sirve el Tarjetón Digital del IMSS?
El Tarjetón Digital IMSS es una plataforma mediante la cual los pensionados y trabajadores activos de esta institución médica pueden consultar diferente información, como su salario, comprobantes de pago, así como datos personales, o bien actualizarlos.
El Tarjetón Digital IMSS sirve para agilizar ciertos trámites desde tu celular o computadora, evitando que tengas que acudir a las ventanillas de tu clínica familiar.
Requisitos para tramitar el Tarjetón Digital IMSS: ¿Qué datos necesitas?
Para poder tramitar tu Tarjetón Digital IMSS necesitas principalmente ser derechohabiente de esta institución, así como:
- Correo electrónico personal
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Fecha de Ingreso IMSS
- Matrícula o número de Seguridad Social
- Entidad de procedencia
Con estos datos podrás registrarte en la plataforma Tarjetón Digital del IMSS y comenzar a consultar tu información sin tener que acudir a alguna clínica.
¿Cómo se tramita el Tarjetón Digital del IMSS?
Una vez que tengas a la mano la anterior información, podrás comenzar con el registro del Tarjetón Digital IMSS y aquí te decimos cuáles son los pasos a seguir:
- Ingresar a la página oficial del Tarjetón Digital IMSS
- Seleccionar la opción de “Registro de nuevo usuario”
- Elegir tu delegación de procedencia y llenar los datos de matrícula, CURP, fecha de ingreso IMSS, correo personal
- Asegurarte de que esté seleccionada la opción “Nuevo Registro”
- Crear una contraseña y confirmarla
- Dar clic en “Guardar”
Siguiendo esos pasos, a partir de ese momento podrás ingresar a la plataforma Tarjetón Digital IMSS cuando lo desees.
¿Cuáles son los otros trámites que puedes realizar digitalmente del IMSS?
Además del Tarjetón Digital IMSS, también puedes ingresar a la App IMSS Digital, la cual también te permite otros trámites sin tener que acudir a alguna clínica.
Entre los trámites que puedes realizar en línea a través de la App IMSS Digital se encuentran:
- Agendar cita médica
- Dar de alta o realizar el cambio de clínica
- Consultar tu vigencia de derechos
- Consultar tu Número de Seguridad Social
- Tramitar la Constancia de semanas cotizadas