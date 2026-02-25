Temporada de avistamiento de ballenas en México: últimos meses para verlas; en qué playas habrá

Avistamiento de ballenas Avistamiento de ballenas (pixabay)

México se ha posicionado como uno de los lugares más indicados para aquellos que buscan tener la experiencia de observar ballenas. Año tras esta magnifica especie se puede apreciar desde distintos puertos del país ofreciendo una vivencia inolvidable para los afortunados que logren presenciarla.

Son varios los tipos de ballenas que visitan nuestras playas en distintas temporadas del año y para poder ayudarte a armar un plan ideal que te permita disfrutar esta experiencia te compartimos los puntos, temporadas y sitios más populares.

¿Cual es la mejor temporada de avistamiento de ballenas?

En México, la mejor temporada es durante los meses de diciembre a abril. Durante esta temporada las ballenas jorobadas y grises migran desde el Ártico con la intensión de reproducirse y dar a luz.

Cuando los ballenatos nacen, no poseen la suficiente grasa que los proteja para sobrevivir bajo las condiciones de aguas polares o subpolares, donde comúnmente habitan, por lo que las aguas cálidas durante su primer etapa de vida les brinda la oportunidad de desarrollar su protección térmica mientras sus madres las amamantan.

Los meses con mayor concentración de avistamientos son durante febrero y marzo.

¿Donde disfrutar esta experiencia?

Según el tipo de especie se determinan los sitios donde es más probable su avistamiento. Estos son algunos de los sitios más populares y los ejemplares que los visitan.

Los Cabos, BCS : Principalmente ballenas jorobadas, pero se pueden apreciar también ballenas grises.

: Principalmente ballenas jorobadas, pero se pueden apreciar también ballenas grises. Mazatlán, Sinaloa : Ballenas jorobadas.

: Ballenas jorobadas. Laguna Ojo de Liebre y San Ignacio, BCS: La mejor opción para la ballena gris.

La mejor opción para la ballena gris. La Paz y Puerto Chale, BCS : Ballenas grises, jorobadas y azules.

: Ballenas grises, jorobadas y azules. Oaxaca (Puerto Escondido/Huatulco) : Avistamiento de ballenas jorobadas

: Avistamiento de ballenas jorobadas Bahía de Banderas (Puerto Vallarta, Jalisco/Nayarit) : Ballena jorobada.

: Ballena jorobada. Ensenada, Baja California: Ballena gris.

Es muy común encontrar tours que te permitan disfrutar de estos avistamientos, sin embargo es muy recomendable contratar aquellos aprobados por la SEMARNAT, para de este modo proteger la calidad de la experiencia y la seguridad de la especie.