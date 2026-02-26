50 aniversario de Profeco: Ivan Escalante reafirma su compromiso con los consumidores

50 años Profeco

En el marco de las celebraciones por el 50 aniversario de la Procuraduría Federal del consumidor (Profeco) se realizó una ceremonia para la develación de la placa que simboliza esta conmemoración.

La ceremonia se realizó dentro del complejo cultural Los Pinos y contó con la presencia del titular de la institución Iván Escalante Ruiz en compañía de funcionarios de la república.

La Profeco es una institución dedicada a salvaguardar los derechos de los consumidores para evitar abusos y garantizar un consumo justo. Hoy está institución celebra medio siglo de trabajo en favor de la población.

Además se trata de la primera institución en América latina y la segunda en el mundo en crear leyes de protección a personas consumidoras.

“No sé trata únicamente de una placa, es la huella de medio siglo de trabajo, de compromiso institucional y sobre todo de confianza construida con millones de personas consumidoras” declaró Iván Escalante.

También agradeció el trabajo que las instituciones han realizado para contribuir al correcto desarrollo, crear y hacer cumplir las leyes que protegen a las personas consumidoras y mantener un compromiso constante que fortalece a la población.

Por otro lado, la senadora Cinthya López Castro felicito al funcionario por su desempeño desde que ha asumido el cargo, y destacó la noticia sobre la aprobación de la ley que prohíbe el acoso por parte de las empresas que hacen uso de los datos personales para realizar constantes llamadas telefónicas.

Por último, el titular de Profeco agradeció y reafirmó su compromiso para seguir cumpliendo y creando nuevas estrategias que le den a la población la confianza para seguir consumiendo y hacer que la economía mexicana tenga un crecimiento aún más favorecedor.

