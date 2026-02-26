Activa Morena estrategia para apuntalar reforma de Sheinbaum; reta a dirigentes del PAN, PRI y MC

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena fustiga a quienes se oponen a la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum

Tras la presentación de la reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigencia nacional de Morena activó una estrategia de apuntalamiento donde cuestionó a todos los que la rechazan desde opositores hasta algunos aliados del PVEM y PT que expresaron algunas de las inconsistencias que tiene esa iniciativa que busca establecer las nuevas reglas electorales del país.

Como parte de esta estrategia, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Calderón también retó a sus homólogos del PAN, Jorge Romero, PRI . Alejandro Moreno, y MC, Jorge Maynez a exponer su posicionamiento sobre quien debe decidir las listas de candidatos plurinominales.

“Retamos a Jorge Romero, (PAN) (Jorge) Maynez y Alito (Moreno) a que respondan a esto ¿ están de acuerdo en que no seas tu como dirigente el que determine las listas plurinomonales?”, emplazó

Alcalde criticó que los líderes de esos partidos e incluso del PT sean senadores plurinominales sin haber obtenido un solo voto en las urnas.

“Cuando te dicen pluris, ¿en que piensas?, en una gente que no obtuvo votos y que no hace campaña. Que se lleva bien con la dirigencia y por eso los pusieron ahí. Alejandro Moreno no obtuvo votos pero es el dirigente del PRI y por eso se puso en el número uno de la lista pluri del Senado.

O Jorge Romero que pidió licencia pero estaba en esa lista, Lily Téllez que no obtuvo ningún voto, Marko Cortés, o Alberto Anaya (dirigente del PT) o Ricardo Anaya…”, fustigó

SE VERA QUIEN ESTÁ EN CONTRA DEL PUEBLO

En conferencia de prensa, la dirigente morenista defendió la reforma electoral de Sheinbaum y refrendó su apoyo una vez que se presente en la Cámara de Diputados y el Senado donde aseveró que la discusión sobre este tema será fundamental para conocer quien responde a la exigencia popular o quien está a favor de mantener y cuidar los privilegios partidistas.

Ello luego de que sus aliados del PT y PVEM se mantienen reacios a respaldar en su totalidad esta reforma sobre todo en los cambios que se pretenden en la elección de plurinominales y el recorte del 25 % a partidos e INE.

De hecho Luisa María evadió contestar si un eventual rechazo del PT y PVEMa la reforma electoral impactará en la alianza electoral rumbo al 2027 y 2030 con esos partidos.

“Vamos a esperar su decisión y ver que definieron los aliados, esperemos que nos acompañen y luego definiremos de acuerdo a lo que decidieron”, evadió

No obstante si cuestionó la postura de la senadora del PT, Yeidkol Polevnsky quien en la víspera aseveró que esa reforma está “fuera de toda realidad” y planteamientos entre ellos, las candidaturas plurinominales “no son viables”.

“Respeto su opinión pero no la comparto”, reviró Alcalde e insistió en preguntar

¿Quién está en contra de que se modifiquen los pluris? Solo aquel que quiere proteger los privilegios de las dirigencias partidistas”, fustigó