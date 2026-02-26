Alumnos de la UNAM destacan en el Campeonato Nacional Copa FEMEPAR de Patinaje de Velocidad

Campeonato Nacional Copa de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas

Tres alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacaron en el Campeonato Nacional Copa de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas (FEMEPAR) 2026.

Los estudiantes Mikaili García, integrante de la Asociación de Patines Sobre Ruedas de la UNAM (APSRUNAM), logró cuatro medallas de oro en la categoría juvenil menor; Emilio Meza, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) plantel 7 Ezequiel A. Chávez, se hizo de cuatro oros en juvenil mayor y un bronce en mayor; y Alejandro Castañeda, de la Facultad de Ciencias, obtuvo cuatro metales dorados y un argento en la categoría mayor.

Campeonato Nacional Copa de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas

El evento se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre el 4 y 8 de febrero. El estadio Víctor Manuel Reyna fue la sede de las competencias de ruta, enfocadas en recorrer distancias largas, mientras que, en el Patinódromo del Instituto del Deporte de Chiapas, se desarrollaron las pruebas de pista que son de velocidad.

Sebastián Mikaili García López, de 12 años de edad, alumno de secundaria y atleta de la APSRUNAM, ganó cuatro medallas de oro, éstas en las pruebas de 600 metros pista, cinco kilómetros por puntos, siete kilómetros eliminación y siete kilómetros ruta, en la categoría juvenil menor, ante representantes de otros estados del país.

“Me sentí bastante bien, me esforcé en todos mis entrenamientos, entrené como debía y aquí están los resultados. Iba con la intención de ganar esas cuatro medallas. Mis padres están orgullosos de mí y les gusta verme correr. Sueño con competir en Juegos Panamericanos infantiles y juveniles, ir al mundial y ser campeón del mundo en patinaje”, expresó Mikaili García.

María del Carmen Sánchez Bautista, entrenadora del equipo representativo de patinaje de velocidad de la UNAM, indicó que las medallas de Mikaili García son fruto del trabajo constante. “Me da un orgullo enorme, nos ha costado mucho trabajo el día a día, pero seguimos en el camino, y me da alegría ver que los chicos como Mikaili vayan cumpliendo sus metas y, que les podamos ayudar a conseguirlas, es muy grato”, precisó Mary Sánchez.

Por esto, Rosa Isela López Martínez, mamá de Mikaili García, enfatizó que “él quiere competir, buscar el resultado. Fue emocionante verlo ganar. Estamos orgullosos de formar parte de los equipos representativos de la UNAM, yo estudié en el CCH Sur, sé la grandeza que tiene esta institución y nos emociona representarla”.

En este Campeonato Nacional Copa de la FEMEPAR, también compitieron los atletas de la Asociación de Patinaje Sobre Ruedas de la UNAM, Erandy Valdés Zabala, Máximo Carbajal Valencia, Fernando Mijail García López, Daniel Alejandro Ramírez Campos y Carlos Matias Osorio Lozano.

En tanto, Marco Emilio Meza Vergara, alumno de la ENP 7, en la categoría juvenil mayor logró también cuatro preseas de oro: una en 10,000 metros eliminación, otra en 5,000 metros puntos, una más en 1,000 metros pista y la cuarta en 10,000 metros puntos ruta. Asimismo, se hizo de un bronce en la categoría mayor de los 1,000 metros pista.

Campeonato Nacional Copa de la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas

“Fue importante para mí conseguir estas medallas, me ayudan a puntuar, ya que dentro de dos o tres competencias más se va dar a conocer el listado de los atletas de mi categoría que van al Mundial Junior, quiero estar ahí y este tipo de resultados me ayudan”, detalló el estudiante.

Alejandro Castañeda Piña, con baja temporal en la Facultad de Ciencias, debido a que está en un campamento de entrenamiento en Colombia, logró en la categoría mayor, cuatro medallas de oro: en 5 kilómetros puntos pista, 10 kilómetros eliminación pista, 10 kilómetros puntos ruta y 21 kilómetros maratón. Además, obtuvo una presea argenta en los 1,000 metros pista.